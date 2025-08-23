user icon
icon

Oud-trainer onthult geheimen over samenwerken met Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Oud-trainer onthult geheimen over samenwerken met Verstappen
  • Gepubliceerd op 23 aug 2025 07:36
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Verstappen heeft jarenlang samengewerkt met Bradley Scanes. De fysiotherapeut heeft in 2023 afscheid genomen van de viervoudig wereldkampioen, maar kijkt graag terug op de samenwerking. Hij vertelt over de eerste ontmoeting tussen de twee. 

Scanes en Verstappen waren een gouden samenwerking, maar die was er bijna niet gekomen. Volgens Scanes had hij geluk om met de Nederlander te mogen samenwerken. 

Meer over Max Verstappen Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug
 Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug

Geluk

"Ik denk dat ik een beetje geluk heb gehad", vertelt Scanes in de High Performance Podcast. "Je creëert je eigen geluk. Ik werkte toen al in omgevingen met sterke prestaties, bijvoorbeeld met atleten in het Performance Center op High Street. Team GB had tien jaar aan topsportgeschiedenis achter de rug, en mijn naam werd gewoon naar voren geschoven."

"Max zocht een kracht- en conditietrainer die ook fysiotherapeut was, omdat hij destijds met een aantal blessureproblemen kampte. Mijn naam werd genoemd en ik ben de betrokken mensen gaan ontmoeten. Uiteindelijk vloog ik in december 2019 naar Barcelona om Max te ontmoeten, die daar bezig was met tests in GT Cup-wagens op het Circuit de Catalunya. En vanaf dat moment klikte het meteen."

Goede band

"Ik was de derde of vierde persoon die hij daadwerkelijk ontmoette. En ik denk dat het grootste verschil was dat ik gewoon goed met hem overweg kon, ook met zijn familie. Ik ontmoette daar zijn vader en zijn vriendin, en de volgende dag kreeg ik al een telefoontje."

Scanes twijfelde over de samenwerking met Verstappen. "Ik zei eerst nee, want ik had het enorm druk. We waren volop bezig met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Tokio met het Britse turnteam. Ik had destijds ook mijn eigen praktijk in Chelsea, waar ik woon, en werkte in Londen. Ik maakte weken van 60 à 70 uur, overal en nergens. Dus ik dacht: dit past er gewoon niet bij. Maar ergens had ik wel de ambitie om met één enkele atleet te gaan werken. En na erover nagedacht te hebben, belde ik hem terug. De rest is geschiedenis, zoals ze zeggen."

Pietje Bell

Posts: 30.551

[i]"Ik had destijds ook mijn eigen praktijk in [b]Chelsea, waar ik woon,[/b]
en werkte in Londen."[/i]

Deze zin gaat dus over dec 2019. Hij woonde in Chelsea? Werkte in Londen?

Maak daar maar van:

"Ik had destijds ook mijn eigen praktijk in [b]Chelmsford,[/b] maar ik woonde in [b]Felsted[/b]"... [Lees verder]

  • 3
  • 23 aug 2025 - 08:19
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.550

    "Ik had destijds ook mijn eigen praktijk in Chelsea, waar ik woon,
    en werkte in Londen."

    Deze zin gaat dus over dec 2019. Hij woonde in Chelsea? Werkte in Londen?

    Maak daar maar van:

    "Ik had destijds ook mijn eigen praktijk in Chelmsford, maar ik woonde in Felsted".
    Vervolgens is hij in maart 2022 pas in Londen gaan werken en niet al in 2019.
    Hij heeft nog altijd zijn praktijk in Chelmsford.

    Hij woonde met zijn vrouw in Felsted en is vanwege een scheiding naar Londen verhuisd, waar hij nog altijd woont.

    Grappig, op R.N. 3.6.5. hebben ze precies dezelfde foutieve beweringen gedaan.

    Voor een link om de podcast te beluisteren en te bekijken:

    https://www.instagram(.)com/p/DNn3tvTokaE/

    • + 3
    • 23 aug 2025 - 08:19
    • snailer

      Posts: 29.280

      Je kan gewoon de podcast beluisteren. Daar hoor je woordelijk wat hij allemaal heeft gezegd.

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 08:41
    • Larry Perkins

      Posts: 59.314

      Kun jij ff een link plaatsen @Snailer?

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 12:10
  • Pietje Bell

    Posts: 30.550

    Toen Kelly vorige week 14 foto's van "My Lily" op haar IG plaatste kreeg ze enorm veel
    kritiek dat op geen enkele foto Max te zien was en al helemaal niet met Lily op de arm.
    Ze heeft dit vandaag goed gemaakt door na 4 maanden eindelijk een foto van Max
    met Lily op de arm op Max zijn IG te plaatsen. Het is bekend dat Max zelden iets op
    zijn IG plaatst. Dat doen Kelly en zijn PR dame Anna Webster.
    Ook kreeg ze enorm veel kritiek op het feit dat Penelope nooit een life jacket draagt
    en zie hier .................
    3 foto's van het gelukkige gezin:

    https://www.instagram(.)com/p/DNsZdowUFsk/?img_index=1

    • + 0
    • 23 aug 2025 - 14:50
    • Pietje Bell

      Posts: 30.550

      Ook Sophie heeft verslag gedaan van haar vakantie in Sardinië.
      Ze post niet vaak iets, maar als ze op vakantie geweest is vaak wel een
      heel stel foto's. Kijk en geniet, haha.
      Nu maar hopen op Victoria's en Coco's foto dump.

      https://www.instagram(.)com/p/DNsqDZzWPqC/

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 15:58
    • Pietje Bell

      Posts: 30.550

      Deze Max fan heeft het niet zo op Kelly en heeft Max zijn IG foto's van vandaag gefotoshopt, haha.

      https://x(.)com/vstapn/status/1959232471741890989

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 16:36

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar