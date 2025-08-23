Oud-trainer onthult geheimen over samenwerken met Verstappen

Verstappen heeft jarenlang samengewerkt met Bradley Scanes. De fysiotherapeut heeft in 2023 afscheid genomen van de viervoudig wereldkampioen, maar kijkt graag terug op de samenwerking. Hij vertelt over de eerste ontmoeting tussen de twee.

Scanes en Verstappen waren een gouden samenwerking, maar die was er bijna niet gekomen. Volgens Scanes had hij geluk om met de Nederlander te mogen samenwerken.

Geluk

"Ik denk dat ik een beetje geluk heb gehad", vertelt Scanes in de High Performance Podcast. "Je creëert je eigen geluk. Ik werkte toen al in omgevingen met sterke prestaties, bijvoorbeeld met atleten in het Performance Center op High Street. Team GB had tien jaar aan topsportgeschiedenis achter de rug, en mijn naam werd gewoon naar voren geschoven."

"Max zocht een kracht- en conditietrainer die ook fysiotherapeut was, omdat hij destijds met een aantal blessureproblemen kampte. Mijn naam werd genoemd en ik ben de betrokken mensen gaan ontmoeten. Uiteindelijk vloog ik in december 2019 naar Barcelona om Max te ontmoeten, die daar bezig was met tests in GT Cup-wagens op het Circuit de Catalunya. En vanaf dat moment klikte het meteen."

Goede band

"Ik was de derde of vierde persoon die hij daadwerkelijk ontmoette. En ik denk dat het grootste verschil was dat ik gewoon goed met hem overweg kon, ook met zijn familie. Ik ontmoette daar zijn vader en zijn vriendin, en de volgende dag kreeg ik al een telefoontje."

Scanes twijfelde over de samenwerking met Verstappen. "Ik zei eerst nee, want ik had het enorm druk. We waren volop bezig met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Tokio met het Britse turnteam. Ik had destijds ook mijn eigen praktijk in Chelsea, waar ik woon, en werkte in Londen. Ik maakte weken van 60 à 70 uur, overal en nergens. Dus ik dacht: dit past er gewoon niet bij. Maar ergens had ik wel de ambitie om met één enkele atleet te gaan werken. En na erover nagedacht te hebben, belde ik hem terug. De rest is geschiedenis, zoals ze zeggen."