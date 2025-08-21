user icon
icon

Piastri leidt, maar Montoya overtuigd: "Norris is sneller"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri leidt, maar Montoya overtuigd: "Norris is sneller"
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 17:22
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

De titelstrijd lijkt dit jaar tussen de McLaren-coureurs te gaan. Oscar Piastri en Lando Norris strijden allebei om het wereldkampioenschap. Momenteel leidt Piastri met negen punten. Juan Pablo Montoya heeft een duidelijke keuze wie er moet winnen. 

Na veertien Grands Prix zien we Oscar Piastri bovenaan het kampioenschap; de Australiër staat negen punten voor op Lando Norris. "Dit zorgt voor een geweldig spektakel voor de Formule 1. Dit is wat we als team wilden bereiken en ik denk dat het tot het einde van het seizoen erg interessant zal blijven", vertelde Zak Brown in Hongarije.

Meer over Lando Norris Lando Norris gespot in Nederland: opnames in hartje Amsterdam

Lando Norris gespot in Nederland: opnames in hartje Amsterdam

12 aug
 Openhartige Norris doet onthulling over grote problemen

Openhartige Norris doet onthulling over grote problemen

18 aug

Favoriet van Montoya

Voormalig McLaren-coureur Juan Pablo Montoya was in gesprek met een goksite over de titel, zo meldt GPBlog. "Ik denk dat Lando zal winnen. Bij mij thuis wil iedereen dat Oscar wint, maar ik wil Lando. Ik vind Lando leuk. Ik vind ze allebei leuk", vertelde hij aan een goksite. 

"Ik denk dat Lando iets sneller is en dat hij de laatste tijd echt sterk is geworden. Wat Lando in Hongarije heeft gedaan, heeft me ervan overtuigd dat Lando gaat winnen." Montoya vertelt waarom Norris zo goed is: "Oscar had hem het hele weekend onder controle. Oscar was vrijdag beter. Bij het ingaan van de kwalificatie had Oscar het weekend in handen. En Lando heeft zich tijdens de race echt laten zien. Hij heeft zich echt laten zien en zijn werk gedaan in de race. Hij heeft een andere strategie laten slagen. Alles komt samen", aldus Montoya.

Strijd tussen de twee

De twee coureurs strijden het gehele seizoen al tegen elkaar, maar Lando Norris heeft drie van de laatste vier races gewonnen. De Britse McLaren-coureur heeft daarmee heel wat punten ingelopen en is in een goede vorm. Oscar Piastri rijdt constant podiums. De Australiër heeft dit seizoen twee keer geen podium behaald. De rest van de races wel. 

Rimmer

Posts: 12.725

We gaan het zien. Behalve een paar verdwaalde fanboys zullen nog meer weinig mensen opgewonden worden van de lange tweede seizoenshelft.
Zak wil Lando als kampioen dus als Lando kan blijven aanhaken (wat niet zo lastig is met deze auto) dan zal er wel “iets” gebeuren.
Anders wordt Oscar gew... [Lees verder]

  • 2
  • 21 aug 2025 - 17:26
F1 Nieuws Lando Norris Juan Pablo Montoya Oscar Piastri McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.725

    We gaan het zien. Behalve een paar verdwaalde fanboys zullen nog meer weinig mensen opgewonden worden van de lange tweede seizoenshelft.
    Zak wil Lando als kampioen dus als Lando kan blijven aanhaken (wat niet zo lastig is met deze auto) dan zal er wel “iets” gebeuren.
    Anders wordt Oscar gewoon kampioen want hij is een fractie beter dan Lando.

    • + 2
    • 21 aug 2025 - 17:26
    • bvonk2

      Posts: 39

      Ze zijn juist heel gelijk en dat laat elk weekend wel zien. Een "fractie beter" is dus niet meer dan jou voorkeur.

      Zak is niet de leider van het race team dus kan niet "iets" doen. Wat Piastri en vooral Webber nooit zouden toestaan.

      Norris heeft meer kostbare foutjes gemaakt maar dat is juist iets wat je vrij makkelijk kan verbeteren.

      • + 1
      • 21 aug 2025 - 17:53
    • snailer

      Posts: 29.255

      Zelf denk ik dat Norris in de races wel 'sneller' is. Piastri is in zo'n beetje alles wel beter of gelijkbaardig. Betere race craft. Cool onder druk. Foutlozer. Wie er over een ronde sneller is vind ik moeilijk.

      Maar ik denk dat Norris nog steeds beter is voor de banden. En hier helpt de McLaren. Die zorgt er voor dat de banden op bedrijfstemperatuur blijft. In wezen helpt de auto op dit gebied Piastri.
      En met een gelijk speelveld qua banden is misschien wel Piastri een klein beetje in het voordeel dit seizoen.
      Een hard gelach voor Norris als het zo blijkt. Eerst in de beste auto verliezen van Verstappen. Daarna verliezen van de teamgenoot. In het laatste geval is het natuurlijk niet zeker. Het verschil is dusdanog klein dat het geluk een rol kan spelen.

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 21:32

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.282
  • Podiums 38
  • Grand Prix 142
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar