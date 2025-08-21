Piastri leidt, maar Montoya overtuigd: "Norris is sneller"

De titelstrijd lijkt dit jaar tussen de McLaren-coureurs te gaan. Oscar Piastri en Lando Norris strijden allebei om het wereldkampioenschap. Momenteel leidt Piastri met negen punten. Juan Pablo Montoya heeft een duidelijke keuze wie er moet winnen.

Na veertien Grands Prix zien we Oscar Piastri bovenaan het kampioenschap; de Australiër staat negen punten voor op Lando Norris. "Dit zorgt voor een geweldig spektakel voor de Formule 1. Dit is wat we als team wilden bereiken en ik denk dat het tot het einde van het seizoen erg interessant zal blijven", vertelde Zak Brown in Hongarije.

Favoriet van Montoya

Voormalig McLaren-coureur Juan Pablo Montoya was in gesprek met een goksite over de titel, zo meldt GPBlog. "Ik denk dat Lando zal winnen. Bij mij thuis wil iedereen dat Oscar wint, maar ik wil Lando. Ik vind Lando leuk. Ik vind ze allebei leuk", vertelde hij aan een goksite.

"Ik denk dat Lando iets sneller is en dat hij de laatste tijd echt sterk is geworden. Wat Lando in Hongarije heeft gedaan, heeft me ervan overtuigd dat Lando gaat winnen." Montoya vertelt waarom Norris zo goed is: "Oscar had hem het hele weekend onder controle. Oscar was vrijdag beter. Bij het ingaan van de kwalificatie had Oscar het weekend in handen. En Lando heeft zich tijdens de race echt laten zien. Hij heeft zich echt laten zien en zijn werk gedaan in de race. Hij heeft een andere strategie laten slagen. Alles komt samen", aldus Montoya.

Strijd tussen de twee

De twee coureurs strijden het gehele seizoen al tegen elkaar, maar Lando Norris heeft drie van de laatste vier races gewonnen. De Britse McLaren-coureur heeft daarmee heel wat punten ingelopen en is in een goede vorm. Oscar Piastri rijdt constant podiums. De Australiër heeft dit seizoen twee keer geen podium behaald. De rest van de races wel.