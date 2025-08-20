user icon
icon

Coronel en Dimmers eensgezind: "Pérez is een no-brainer voor Cadillac"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Coronel en Dimmers eensgezind: "Pérez is een no-brainer voor Cadillac"
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 17:22
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

De stoeltjes van Cadillac zijn nog niet allebei gevuld. Nu het bijna zeker is dat Valtteri Bottas voor Cadillac gaat rijden, denkt Tom Coronel wel na over wie er naast de Fin moet gaan rijden. Ruud Dimmers is het hiermee eens. 

Er zijn verschillende namen gelinkt aan Cadillac: Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Colton HertaAlex Palou en Mick Schumacher werden het vaakst genoemd. De twee namen die het vaakst genoemd worden, zijn Bottas en Pérez. 

Meer over Cadillac 'Perez maakt F1-comeback en tekent contract bij Cadillac'

'Perez maakt F1-comeback en tekent contract bij Cadillac'

12 aug
 'Valtteri Bottas wordt eerste Cadillac-coureur in Formule 1'

'Valtteri Bottas wordt eerste Cadillac-coureur in Formule 1'

20 aug

'Pérez wil je houden'

Ruud Dimmers en Tom Coronel waren beide te gast in de podcast van Racingnews365: "Pérez wil je sowieso een aantal jaren houden, al is het om de pegels", zegt Dimmers. "Het is ook ervaring, ook Zuid-Amerika, daar is hij heel groot. Cadillac is ook zeer belangrijk voor Amerika."

Coronel is het eens met Dimmers, maar wijst nog een andere reden aan: "Laten we ook niet vergeten: Pérez is geen pannenkoek. Ik vind dat hij op een gegeven moment iets te hard gestraft werd voor zijn resultaten bij Red Bull. We hebben inmiddels gezien, dat het naast Max Verstappen gewoon niet makkelijk is."

Andere opties

"Perez is een no-brainer, alleen ik zou het wel leuk vinden als ze er een jonger iemand naast zetten. Zien we nou zo'n Drugovich eindelijk een keer in de Formule 1? Of ga je voor Jak Crawford, of voor een ander talent. Om daar Bottas weer neer te zetten. Bij hem was het vuur toch ook gedoofd? Hij viel alleen maar op door zijn snorretje en zijn haren, maar als autocoureur vond ik hem vorig jaar niet zo boeiend", zo zegt Coronel.

Wie er echt in de Cadillac gaat zitten is nog onbekend, maar Racingnews meldde eerder vandaag dat Bottas volgende week aangekondigd gaat worden. De vraag is dan vooral: Wie gaat er naast de Fin zitten? Wordt het Pérez of toch iemand anders?

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.118

Coronel en Dimmers eensgezind: "Pérez is een no-brainer voor Cadillac"

Het complete forum eensgezind:
"Coronel en Dimmers zijn 'n no-brainer voor het forum"

  • 1
  • 20 aug 2025 - 17:44
F1 Nieuws Valtteri Bottas Sergio Perez Cadillac

Reacties (5)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.817

    Het team moet vanaf de grond opgebouwd worden,......rookies en amerikanen hebben er niets te zoeken.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 17:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.119

    Coronel en Dimmers eensgezind: "Pérez is een no-brainer voor Cadillac"

    Het complete forum eensgezind:
    "Coronel en Dimmers zijn 'n no-brainer voor het forum"

    • + 1
    • 20 aug 2025 - 17:44
  • Larry Perkins

    Posts: 59.237

    Eerst Dornbos en Plooij, nu Coronel en Dimmers, hou toch op met die wannabe F1-insiders, ze hebben absoluut geen meerwaarde! Laat ze gewoon lid van het forum worden als ze hun aannames en voorspellingen willen spuien...

    • + 1
    • 20 aug 2025 - 18:05
    • schwantz34

      Posts: 40.673

      Het enige wat die wannabe F1-insiders doen is nycks anders dan open deuren intrappen, het is gewoon een godswonder dat één van hun daarbij nog nooit een hamstring oid compleet heeft afgescheurd...

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 18:48
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.119

      Ze zijn al lid van het forum Larry, onder 'n andere naam natuurlijk.....en ze hebben meerdere accounts.

      Dat domme gel*l van Coronel zie/hoor ik terug bij vele leden.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 19:33

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Team Mercedes
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 209
  • Land FI
  • Geb. datum 28 aug 1989 (35)
  • Geb. plaats Nastola, FI
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar