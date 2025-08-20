Coronel en Dimmers eensgezind: "Pérez is een no-brainer voor Cadillac"

De stoeltjes van Cadillac zijn nog niet allebei gevuld. Nu het bijna zeker is dat Valtteri Bottas voor Cadillac gaat rijden, denkt Tom Coronel wel na over wie er naast de Fin moet gaan rijden. Ruud Dimmers is het hiermee eens.

Er zijn verschillende namen gelinkt aan Cadillac: Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Colton Herta, Alex Palou en Mick Schumacher werden het vaakst genoemd. De twee namen die het vaakst genoemd worden, zijn Bottas en Pérez.

'Pérez wil je houden'

Ruud Dimmers en Tom Coronel waren beide te gast in de podcast van Racingnews365: "Pérez wil je sowieso een aantal jaren houden, al is het om de pegels", zegt Dimmers. "Het is ook ervaring, ook Zuid-Amerika, daar is hij heel groot. Cadillac is ook zeer belangrijk voor Amerika."

Coronel is het eens met Dimmers, maar wijst nog een andere reden aan: "Laten we ook niet vergeten: Pérez is geen pannenkoek. Ik vind dat hij op een gegeven moment iets te hard gestraft werd voor zijn resultaten bij Red Bull. We hebben inmiddels gezien, dat het naast Max Verstappen gewoon niet makkelijk is."

Andere opties

"Perez is een no-brainer, alleen ik zou het wel leuk vinden als ze er een jonger iemand naast zetten. Zien we nou zo'n Drugovich eindelijk een keer in de Formule 1? Of ga je voor Jak Crawford, of voor een ander talent. Om daar Bottas weer neer te zetten. Bij hem was het vuur toch ook gedoofd? Hij viel alleen maar op door zijn snorretje en zijn haren, maar als autocoureur vond ik hem vorig jaar niet zo boeiend", zo zegt Coronel.

Wie er echt in de Cadillac gaat zitten is nog onbekend, maar Racingnews meldde eerder vandaag dat Bottas volgende week aangekondigd gaat worden. De vraag is dan vooral: Wie gaat er naast de Fin zitten? Wordt het Pérez of toch iemand anders?