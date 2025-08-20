user icon
'Valtteri Bottas wordt eerste Cadillac-coureur in Formule 1'

'Valtteri Bottas wordt eerste Cadillac-coureur in Formule 1'
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 12:46
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

De eerste coureur van Cadillac is bekend. Valtteri Bottas gaat rijden voor het nieuwe team, zo melden Racingnews365 en Formula.hu. De Fin zal naar alle waarschijnlijkheid volgende week gepresenteerd worden en dan heeft Cadillac officieel zijn eerste coureur binnen. Valtteri Bottas is dit jaar reservecoureur bij Mercedes

Lange tijd werd Valtteri Bottas gelinkt aan Cadillac, maar hij wordt volgende week officieel bevestigd door het gloednieuwe team. Cadillac toonde eerder interesse in Mick Schumacher en Sergio Pérez. De vraag is nog wie naast de Fin gaat rijden bij Cadillac. 

De kans is groot dat Valtteri Bottas per direct gaat vertrekken bij Mercedes. De Fin kwam na zijn ontslag bij Sauber terug bij Mercedes. Deze keer was het als reservecoureur. Cadillac wil nog graag in de tweede seizoenshelft TPC-testen gaan uitvoeren en dan zou Bottas best wel eens een permanente overstap moeten maken naar het nieuwe team. 

TPC-testen betekent ook wel Testing Previous Cars. Bottas zou dan dus oudere auto's gaan testen om te zien hoe het team te werk gaat. Het is daarmee ook een goede voorbereiding voor Cadillac. Meer informatie over deze testen volgt pas als de Fin officieel bevestigd is. 

Geen grote verrassing

Dat Bottas voor Cadillac gaat rijden, komt niet uit een dode hoek. De Fin is al een paar keer gespot met de teambaas van Cadillac, Graeme Lowdon, en dook op in allerlei geruchten. Lowdon was de afgelopen jaren manager van Guanyu Zhou en kent Bottas dus uit zijn Sauber-tijd. De keuze was mede daardoor gemaakt door het team. 

Bottas is momenteel reservecoureur bij Mercedes en staat Kimi Antonelli bij als mentor. Daarvoor heeft de coureur voor drie teams gereden: Williams, Mercedes en uiteindelijk vertrok hij naar Alfa Romeo, wat Sauber werd. Vorig jaar kreeg de Fin te horen dat Sauber op zoek was naar vernieuwing en dus werd hij ontslagen. Hij kwam toen weer terug bij zijn oude werkgever Mercedes. 

Posts: 7.325

Posts: 7.325

Ik was al ‘bang’ dat deze toon de muziek maakt vd comments op dit artikel.
Bottas was als aangever v Lewis een redelijk fletse, mentaal twijfelachtig coureur. Goed voor hier en daar een winst in n sterke wagen, maar nooit de masterkiller.
Maar na die tijd naast Lewis leek hij verlost. Nu va... [Lees verder]

  • 5
  • 20 aug 2025 - 14:00
F1 Nieuws Valtteri Bottas Cadillac

Reacties (7)

Login om te reageren
  MWHT

    Posts: 5.524

    nou jippie, de laatste jaren een karikatuur van zichzelf, alleen schijtlollige filmpjes, rare kapsels en in zijn blote reet staan. Presteren deed hij verder niet bij Sauber, en de huidige coureurs tonen aan dat hij daar echt niet gemist word.
    Waar heeft hij dan zoveel ervaring in dat men hem daar wil hebben. Lusteloos achteraan meehobbelen?

    Hoop stiekum dat de 2e coureur Colton Herta of Mick Schumacher word, denk dat je dan zo'n beetje het alle slechtste coureurs duo hebt in de moderne geschiedenis van de Formule 1. Maar Zhou zou ook wel een mooie zijn, tenslotte met uitzondering van één keer Silverstone ook nooit een hoogvlieger geweest...

    • + 3
    • 20 aug 2025 - 12:55
    De Zeswieler

      Posts: 7.325

      Ik was al ‘bang’ dat deze toon de muziek maakt vd comments op dit artikel.
      Bottas was als aangever v Lewis een redelijk fletse, mentaal twijfelachtig coureur. Goed voor hier en daar een winst in n sterke wagen, maar nooit de masterkiller.
      Maar na die tijd naast Lewis leek hij verlost. Nu vaak in kansloze wagens racend, maar hij werd zowaar leuk! Hij ontdooide. Gortdroog grappig zelfs, ik moest glimlachen, iedere keer als ik dìe ondeugende blik zag achter de microfoon met dat schalkse lachje. Toen de mat en de snor zijn intrede deden werd hij in mijn kringen alleen maar leuker eigenlijk. Een geweldige, en ook gedurfde look in deze saaie veilige tijd. Ik mòet werkelijk lachen om zijn prachtig in elkaar gezette filmpjes en acteerwerk. Hij heeft echt humor . Niet clownesk of aanstellerig, maar juist heel droog genuanceerd grappig. Ik vind het een prachtkerel.
      En dan lees ik jouw comment, noemt Bottas saai terwijl hij juist bol vd identiteit staat en allesbehalve 13 in n dozijn.

      Ik denk daarnaast dat Bottas bruikbare feedback kan geven aan Caddillac. En wat mij betreft zetten ze Perez er naast. Dat is helemaal zo gek nog niet denk ik.
      Ik heb er ontzettend veel zin in, een nieuw team erbij. EINDELIJK!
      want 20 wagens is inmiddels gewend, maar blijft toch n zwaktebod waar ooit 26 wagens de standaard was. Ik ben dolblij dat Bottas er weer bijzit in ieder geval..🙃

      • + 5
      • 20 aug 2025 - 14:00
    snailer

      Posts: 29.241

      Ik ben stiekem blij. Ik ben eigenlijk altijd een beetje fan van Finnen. Ze hebben gemiddeld de mentaliteit waar ik van hou.
      Bottas specifiek vind ik op een zeer aperte manier erg grappig.
      Als hij blij is, bijvoorbeeld na een overwinning, dan hoor je altijd een hele korte crazy 'yes', om dan vooral zijn emotie zoveel mogelijk te temperen. Dat komt bij hem altijd zeer grappig over. En zijn, wat zei hij ook al weer? "Voor wie het een zorg is, aai je poesje". Zo iets dacht ik.

      Uiteraard is mijn helebetoog verder niet echt een onderbouwing waarom hij wel F1 nu verdient. Maar een kleine blei mag ik voelen. Alsof een aantal rookies het verdienen.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 14:29
    Paulie

      Posts: 4.372

      @De Zeswieler
      Ja ik moet zeggen dat welk imago de rijders naast de wagen hebben, of zichzelf aanmeten, heb ik nooit echt interessant gevonden, ook niet de looks, een foute snor, matje, of zelfs dreadlocks in dr konthaar, het is mij om het even.. de agressie waarmee ze racen, is het enige wat mij als fan naar het puntje vd stoel krijgt, en Valtteri was wat dat aangaat nooit bijzonder

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 14:30
    MWHT

      Posts: 5.524

      zeswieler; ik heb Bottas net heel veel genoemd, maar de term saai heb ik niet gebruikt!? Prima natuurlijk dat jij hem wel leuk vind, smaken verschillen en gevoel voor humor ook, ieder het zijne.

      Maar los van die filmpjes, ik vind het als coureur helemaal niets, in de Mercedes tijd al niet en daarna al helemaal niet. Had er zelf liever Perez gezien, maar goed.

      Veelzeggend: Verstappen werd ooit in een interview gecomplimenteerd met een inhaalactie; zijn reactie was zoiets van mwoah, t was op Bottas...
      T is gewoon niet veel op de baan, snel over één ronde maar weinig duelkracht

      En ben het overigens wel met je eens dat het heel leuk is dat er een nieuw team bij is, geeft toch weer nieuwe dynamiek. Kan me alleen niet zo vinden in de coureurs waar Cadillac een voorkeur voor heeft.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 15:02
  meister

    Posts: 4.046

    Net zo uitgeblust als het merk zelf, maar we gaan het zien.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 13:21
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.115

    Valtteri Bottas, de beste coureur van Redbull die nooit 'n contract heeft gehad van Christian en ouwvriend Helmut.
    Valtteri Bottas, de coureur die liever aan de kant ging om zich te laten inhalen door de tegenstander dan dat hij verdedigde.
    Die Valtteri Bottas....en die willen ze bij Cadillac terughalen?

    Humor....dat hebben ze wel die knakkers van/bij Cadillac.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 16:08

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

