'Valtteri Bottas wordt eerste Cadillac-coureur in Formule 1'

De eerste coureur van Cadillac is bekend. Valtteri Bottas gaat rijden voor het nieuwe team, zo melden Racingnews365 en Formula.hu. De Fin zal naar alle waarschijnlijkheid volgende week gepresenteerd worden en dan heeft Cadillac officieel zijn eerste coureur binnen. Valtteri Bottas is dit jaar reservecoureur bij Mercedes.

Lange tijd werd Valtteri Bottas gelinkt aan Cadillac, maar hij wordt volgende week officieel bevestigd door het gloednieuwe team. Cadillac toonde eerder interesse in Mick Schumacher en Sergio Pérez. De vraag is nog wie naast de Fin gaat rijden bij Cadillac.

Meer over Valtteri Bottas Wolff hint op groot nieuws over toekomst van Bottas

Per direct afscheid

De kans is groot dat Valtteri Bottas per direct gaat vertrekken bij Mercedes. De Fin kwam na zijn ontslag bij Sauber terug bij Mercedes. Deze keer was het als reservecoureur. Cadillac wil nog graag in de tweede seizoenshelft TPC-testen gaan uitvoeren en dan zou Bottas best wel eens een permanente overstap moeten maken naar het nieuwe team.

TPC-testen betekent ook wel Testing Previous Cars. Bottas zou dan dus oudere auto's gaan testen om te zien hoe het team te werk gaat. Het is daarmee ook een goede voorbereiding voor Cadillac. Meer informatie over deze testen volgt pas als de Fin officieel bevestigd is.

Geen grote verrassing

Dat Bottas voor Cadillac gaat rijden, komt niet uit een dode hoek. De Fin is al een paar keer gespot met de teambaas van Cadillac, Graeme Lowdon, en dook op in allerlei geruchten. Lowdon was de afgelopen jaren manager van Guanyu Zhou en kent Bottas dus uit zijn Sauber-tijd. De keuze was mede daardoor gemaakt door het team.

Bottas is momenteel reservecoureur bij Mercedes en staat Kimi Antonelli bij als mentor. Daarvoor heeft de coureur voor drie teams gereden: Williams, Mercedes en uiteindelijk vertrok hij naar Alfa Romeo, wat Sauber werd. Vorig jaar kreeg de Fin te horen dat Sauber op zoek was naar vernieuwing en dus werd hij ontslagen. Hij kwam toen weer terug bij zijn oude werkgever Mercedes.