Verstappens trainer onthult emotioneel afscheid: "Hij gaf me een knuffel"
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 12:09
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft vier jaar met Bradley Scanes gewerkt. Scanes is de voormalig fysiotherapeut en trainer van de Nederlander. In de zomerstop van 2023 besloot hij aan het einde van het seizoen te stoppen. De trainer durfde het niet gelijk te vertellen.

In 2023 was Max Verstappen zijn derde wereldtitel aan het najagen. De Nederlander had dat seizoen maar liefst negentien van de 22 races gewonnen. Hij won daardoor met een voorsprong van 290 punten op nummer twee Sergio Pérez.

Geen afleiding

In de High Performance-podcast vertelt Scanes hoe hij het afscheid met Verstappen heeft ervaren. Na in de zomerstop besloten te hebben dat hij ermee ging stoppen, durfde hij dat niet gelijk te vertellen. De trainer en fysio wilden Verstappen niet afleiden in zijn strijd om het kampioenschap: "Ik zag zijn houding meteen. Ik denk dat hij wel een beetje verwachtte wat er zou komen. Het is waarschijnlijk een van de eerste keren dat ik hem zo zag."

De twee hadden daarna nog besproken hoe het verder moest en besloten om uit elkaar te gaan. Toch zijn ze wel vrienden gebleven. Er kwam een klein traantje bij kijken: "Ja. Het waren niet echt tranen, maar onze ogen werden wel nat."

Laatste race

De Grand Prix van Abu Dhabi 2023 was de laatste Grand Prix waar de twee samenwerkten. Scales heeft daar hele mooie herinneringen aan overgehouden: "We stonden op de grid, om ons klaar te maken zoals we normaal ook zouden doen. En ik gaf hem zijn helm en zijn handschoenen. We deden onze normale handdruk. Hij draait zich om, om naar de auto te lopen en vervolgens draaide hij zich opnieuw om, om me een knuffel te geven. Letterlijk voordat hij in de auto stapte."

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen moet het dit seizoen afleggen ten opzichte van de McLaren-coureurs. Hij heeft een achterstand van 97 punten ten opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
