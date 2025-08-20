Max Verstappen heeft vier jaar met Bradley Scanes gewerkt. Scanes is de voormalig fysiotherapeut en trainer van de Nederlander. In de zomerstop van 2023 besloot hij aan het einde van het seizoen te stoppen. De trainer durfde het niet gelijk te vertellen.

In 2023 was Max Verstappen zijn derde wereldtitel aan het najagen. De Nederlander had dat seizoen maar liefst negentien van de 22 races gewonnen. Hij won daardoor met een voorsprong van 290 punten op nummer twee Sergio Pérez.

Geen afleiding

In de High Performance-podcast vertelt Scanes hoe hij het afscheid met Verstappen heeft ervaren. Na in de zomerstop besloten te hebben dat hij ermee ging stoppen, durfde hij dat niet gelijk te vertellen. De trainer en fysio wilden Verstappen niet afleiden in zijn strijd om het kampioenschap: "Ik zag zijn houding meteen. Ik denk dat hij wel een beetje verwachtte wat er zou komen. Het is waarschijnlijk een van de eerste keren dat ik hem zo zag."

De twee hadden daarna nog besproken hoe het verder moest en besloten om uit elkaar te gaan. Toch zijn ze wel vrienden gebleven. Er kwam een klein traantje bij kijken: "Ja. Het waren niet echt tranen, maar onze ogen werden wel nat."

Laatste race

De Grand Prix van Abu Dhabi 2023 was de laatste Grand Prix waar de twee samenwerkten. Scales heeft daar hele mooie herinneringen aan overgehouden: "We stonden op de grid, om ons klaar te maken zoals we normaal ook zouden doen. En ik gaf hem zijn helm en zijn handschoenen. We deden onze normale handdruk. Hij draait zich om, om naar de auto te lopen en vervolgens draaide hij zich opnieuw om, om me een knuffel te geven. Letterlijk voordat hij in de auto stapte."

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen moet het dit seizoen afleggen ten opzichte van de McLaren-coureurs. Hij heeft een achterstand van 97 punten ten opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri.