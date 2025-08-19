Wolff ontevreden over deel F1-film: "Ze liegen tegen me!"

De F1-film is alweer een tijdje te zien in de bioscoop. Toto Wolff is er echter niet tevreden over. De Oostenrijker had een kleine scène tegen het einde van de film, maar vindt het niet goed genoeg. De teambaas van Mercedes had zelfs tekst.

In de film waren echte coureurs en teambazen te zien. Max Verstappen, Lewis Hamilton en dus ook Toto Wolff waren allen te zien in de nieuwe F1-film. Wolff is alleen niet tevreden met zijn scène.

Gefilmd tijdens de weekenden

De F1-film werd tijdens de Grand Prix-weekenden gefilmd. Zo ook tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, afgelopen seizoen. Toto Wolff had voor een van die scènes tekst gekregen en dat kwam ook echt in de film. Wolff is er zelf alleen allesbehalve tevreden mee. Wolff was in gesprek met The Wall Street Journal en ging in op de vraag hoe het was om voor het eerst in een echte film te spelen.

"Het was interessant om deel uit te maken van de gesprekken met Brad of met Javier Bardem, Joe Kosinski en Jerry Bruckheimer." Wolff vertelde vervolgens wat hij van zijn eigen scène vond: "Aan het einde [van de film] heb ik een kleine scène. Ze zeggen dat het geweldig is, maar ik denk dat ze tegen me liegen. Het doet me ineenkrimpen. Het was in Abu Dhabi, na de race. Er was geen haar- en make-up. Ze waren zo van: 'Laten we dit nu doen'. Ze waren een beetje geïrriteerd, want ik denk dat ik de scène wel vijf keer heb gedaan. Ik wilde dat het goed was. Het is niet zo dat het resultaat eigenlijk goed was."

Succes

Ondanks dat is de film wel een succes geworden. De film heeft maar liefst 590 miljoen dollar opgebracht wereldwijd. Het budget van de film was 200 miljoen dollar, dus de filmstudio's hadden winst gemaakt met de film.