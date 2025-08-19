user icon
Britse coureurs loven Verstappen: "Het is echt te gek"

Britse coureurs loven Verstappen: "Het is echt te gek"
  Gepubliceerd op 19 aug 2025 12:46
  comments 5
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen wordt niet alleen op de baan geloofd. Ook buiten de baan krijgt de Nederlander veel complimenten om zijn oren. Vooral in het e-racen zijn menig simcoureurs jaloers op de vaardigheden van Max Verstappen. 

James Baldwin heeft virtueel tegen Max Verstappen geracet. De Brit looft de Nederlander dan ook enorm. Er blijft bij Jordan Albert een vraag hangen: "Hoe doet Max dat?" Baldwin snapt er niets van. 

Knappe prestatie

Volgens James Baldwin is het een knappe prestatie van de Nederlander. Het zorgt voor veel vragen bij de BackSeat Drivers-podcast. Een van de hosts, Jordan Albert, vraagt zich af hoe Verstappen dit kan: "Hoe kan Max Verstappen op dezelfde avond zowel voor het wereldkampioenschap gaan, als voor een simrace? Hoe doet hij dat? We hadden het er tijdens de lunch over, en je hebt het net even aangestipt: jouw resultaten in esports waren effectief toen..."

"We zitten niet in de Formule 1, maar je zou het ermee eens zijn dat wanneer je deze kans krijgt om te racen, wat zeldzaam kan zijn... Ik heb hetzelfde meegemaakt, dat je zo hard probeert om op de grid te komen, dat al je aandacht daarop gericht is. Om dan de capaciteit te hebben om op dezelfde avond aan een simrace deel te nemen, of zelfs de volgende dag te beginnen met de voorbereidingen..."

Simracen helpt

Baldwin antwoordt met: "Het is echt te gek, nietwaar? Ik denk dat als Max een fulltime simracer was, hij bij de beste vijf procent zou horen en er goed bij zou zitten. Hij heeft zijn team, Team Redline, en zodoende ook een hoop simracers die voor hem werken. Als hij een setup of instellingen voor een game wil, dan kan je meteen de beste kiezen. Het is het vermelden waard dat hij niet zelf hoeft te zoeken naar die instellingen."

De Brit vervolgt: "Hij lijkt gewoon zonder al te veel training in te stappen en er meteen bij te zitten, wat behoorlijk gestoord is. Ik denk dat hij als coureur gewoon heel flexibel is, nietwaar? Ik denk dat je hem in alles zou kunnen zetten en hij zou...", waarna de Brit wordt gevraagd of dat wellicht door het simracen komt. "Het helpt waarschijnlijk. Dat heeft hem waarschijnlijk veel geleerd over verschillende rijstijlen."

Hij was heel snel in de race.

"En als je snel kunt zijn op iRacing, en ik heb tegen hem geracet op rFactor 2 in de Le Mans Series. Daar was hij ook snel in. Als je dus snel kan zijn op iRacing en rFactor 2, dan kan die persoon zich gewoon aan alles aanpassen, met hoe je de voor- en achterbanden gebruikt. En hij lijkt ook heel open te zijn: 'ik ga gewoon leren hoe ik daarin moet rijden en hoe ik daar snel in moet zijn'."

Baldwin eindigt met: "Een ander voorbeeld is dat ene weekend waarop hij deelnam aan een 24-uursrace. En ik denk dat de Red Bull destijds de beste auto was? Ik denk dat dat misschien wel zo was. Als je wint in de F1, heb je waarschijnlijk wel het vermogen om dat te doen. Maar als hij niet wint, dan zal hij dat waarschijnlijk niet doen, omdat mensen hem dan onder druk zetten. En ik wil niets afdoen aan iemand, maar hij is waarschijnlijk de beste coureur ter wereld."

F1jos

Posts: 4.628

Je moet wel toegeven dat het terecht is.

  • 4
  • 19 aug 2025 - 14:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.104

    Groot verhaal met veel woorden om te vertellen dat Max weer 'n flinke lading met veren in z'n poepert kan schuiven....deze keer van 'n Brit.

    Het moet niet gekker worden natuurlijk...

    • + 1
    • 19 aug 2025 - 12:59
    • F1jos

      Posts: 4.628

      Je moet wel toegeven dat het terecht is.

      • + 4
      • 19 aug 2025 - 14:07
    • snailer

      Posts: 29.222

      De omschrijving klopt niet. De collega iRacers zijn niet jaloers. (Buiten een Britse F1 rijder) Ze hebben vooral enorm respect voor Verstappen. Ook vertellen ze vaak dat Verstappen niet anders racet dan op de baan. Een zeer agressieve rijstijl. Iedereen weet dat als Verstappen achter ze komt dat ze dan meer fouten maken door de druk van achter ze.

      Laatst heeft ... en hoe heet die gast ook al weer. Een iRacer en endurance racer die ook nog eens een bodcast heeft. Kom er nog wel op. Die was toevallig ook op de baan samen met Franz Herman. Beweerde dat hij vooral in zijn spiegels gaat kijken en dan fouten gaat maken. De voorganger ervaart altijd druk als Verstappen in de spiegels zichtbaar wordt.

      Daarom was het ook zo knap van Bortoleto als jonkie.

      • + 1
      • 19 aug 2025 - 14:39
    • snailer

      Posts: 29.222

      huppeldepup Broadband.... Ben er nog niet helemaal met de naam.

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 14:40
  • MaxRaw

    Posts: 920

    Ik geloof Max al Jaren 😉

    • + 1
    • 19 aug 2025 - 13:32

