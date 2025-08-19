Britse coureurs loven Verstappen: "Het is echt te gek"

Max Verstappen wordt niet alleen op de baan geloofd. Ook buiten de baan krijgt de Nederlander veel complimenten om zijn oren. Vooral in het e-racen zijn menig simcoureurs jaloers op de vaardigheden van Max Verstappen.

James Baldwin heeft virtueel tegen Max Verstappen geracet. De Brit looft de Nederlander dan ook enorm. Er blijft bij Jordan Albert een vraag hangen: "Hoe doet Max dat?" Baldwin snapt er niets van.

Knappe prestatie

Volgens James Baldwin is het een knappe prestatie van de Nederlander. Het zorgt voor veel vragen bij de BackSeat Drivers-podcast. Een van de hosts, Jordan Albert, vraagt zich af hoe Verstappen dit kan: "Hoe kan Max Verstappen op dezelfde avond zowel voor het wereldkampioenschap gaan, als voor een simrace? Hoe doet hij dat? We hadden het er tijdens de lunch over, en je hebt het net even aangestipt: jouw resultaten in esports waren effectief toen..."

"We zitten niet in de Formule 1, maar je zou het ermee eens zijn dat wanneer je deze kans krijgt om te racen, wat zeldzaam kan zijn... Ik heb hetzelfde meegemaakt, dat je zo hard probeert om op de grid te komen, dat al je aandacht daarop gericht is. Om dan de capaciteit te hebben om op dezelfde avond aan een simrace deel te nemen, of zelfs de volgende dag te beginnen met de voorbereidingen..."

Simracen helpt

Baldwin antwoordt met: "Het is echt te gek, nietwaar? Ik denk dat als Max een fulltime simracer was, hij bij de beste vijf procent zou horen en er goed bij zou zitten. Hij heeft zijn team, Team Redline, en zodoende ook een hoop simracers die voor hem werken. Als hij een setup of instellingen voor een game wil, dan kan je meteen de beste kiezen. Het is het vermelden waard dat hij niet zelf hoeft te zoeken naar die instellingen."

De Brit vervolgt: "Hij lijkt gewoon zonder al te veel training in te stappen en er meteen bij te zitten, wat behoorlijk gestoord is. Ik denk dat hij als coureur gewoon heel flexibel is, nietwaar? Ik denk dat je hem in alles zou kunnen zetten en hij zou...", waarna de Brit wordt gevraagd of dat wellicht door het simracen komt. "Het helpt waarschijnlijk. Dat heeft hem waarschijnlijk veel geleerd over verschillende rijstijlen."

Hij was heel snel in de race.

"En als je snel kunt zijn op iRacing, en ik heb tegen hem geracet op rFactor 2 in de Le Mans Series. Daar was hij ook snel in. Als je dus snel kan zijn op iRacing en rFactor 2, dan kan die persoon zich gewoon aan alles aanpassen, met hoe je de voor- en achterbanden gebruikt. En hij lijkt ook heel open te zijn: 'ik ga gewoon leren hoe ik daarin moet rijden en hoe ik daar snel in moet zijn'."

Baldwin eindigt met: "Een ander voorbeeld is dat ene weekend waarop hij deelnam aan een 24-uursrace. En ik denk dat de Red Bull destijds de beste auto was? Ik denk dat dat misschien wel zo was. Als je wint in de F1, heb je waarschijnlijk wel het vermogen om dat te doen. Maar als hij niet wint, dan zal hij dat waarschijnlijk niet doen, omdat mensen hem dan onder druk zetten. En ik wil niets afdoen aan iemand, maar hij is waarschijnlijk de beste coureur ter wereld."