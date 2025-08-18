Red Bull gewaarschuwd: "Verstappen is niet meer te houden"

Martin Brundle heeft Red Bull gewaarschuwd. Hij zegt dat Red Bull Max Verstappen niet zou kunnen behouden voor seizoen 2027. Komend seizoen rijdt de viervoudig wereldkampioen gewoon voor Red Bull Racing.

Na maanden van geruchten en verhalen is het dan toch bekend. Verstappen rijdt gewoon nog een seizoen voor Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen heeft nog een contract van drie jaar, maar wordt volop gelinkt aan andere teams.

Bekendmaking

Verstappen maakte in Hongarije bekend dat hij ook in 2026 gewoon voor Red Bull Racing gaat rijden. Alles gaat veranderen volgend jaar en Verstappen is benieuwd naar de veranderingen die Red Bull gaat brengen. Oud-coureur Martin Brundle zegt dat Verstappen voor 2027 niet te houden is. De reglementen worden heel wat aangepast.

Zo worden de auto's smaller, 30kg lichter, het DRS-systeem verdwijnt en er komen nieuwe motoren die een 50/50-handelingsverhouding gaan voeren tussen de batterij en de verbrandingsmotor. Dit zijn maar een paar van de nieuwe reglementen.

Veel opties

Dat Verstappen een gewilde coureur is, was geen geheim, maar in 2027 gaat Verstappen het voor het kiezen hebben, zo zegt Brundle tegenover Sky F1: "Maar ik denk dat Max nu eens een kijkje gaat nemen en gaat kijken wat er gebeurt", vertelde de voormalig Formule 1-coureur aan Sky F1. "De glazen bol is nog nooit zo ondoorzichtig geweest voor een Formule 1-coureur vanwege de veranderingen aan het chassis en de motor voor 2026.

"Wie gaat het goed doen? Hij weet dat er in ieder geval een Ferrari-stoeltje, een Mercedes-stoeltje, een Red Bull-stoeltje en waarschijnlijk een Aston Martin-stoeltje voor hem beschikbaar zal zijn voor 2027."

Megatalent

"Hij heeft een paar ronden gereden. Ik geloof dat ik een van zijn polepositions wel als lasergestuurd heb omschreven", zei de Brit. "Hij had de auto gewoon prachtig onder controle. De auto beweegt, Max kan dat aan, hij verandert gewoon zijn rijstijl een beetje en houdt de snelheid erin. Superdapper in Spa bijvoorbeeld, met een kleine downforce-factor om die echt kritieke bochten voluit te nemen, en hij kan het. Maar weet