Red Bull gewaarschuwd: "Verstappen is niet meer te houden"

  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 16:45
  • comments 27
  • Door: Jesse Jansen

Martin Brundle heeft Red Bull gewaarschuwd. Hij zegt dat Red Bull Max Verstappen niet zou kunnen behouden voor seizoen 2027. Komend seizoen rijdt de viervoudig wereldkampioen gewoon voor Red Bull Racing

Na maanden van geruchten en verhalen is het dan toch bekend. Verstappen rijdt gewoon nog een seizoen voor Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen heeft nog een contract van drie jaar, maar wordt volop gelinkt aan andere teams. 

Bekendmaking

Verstappen maakte in Hongarije bekend dat hij ook in 2026 gewoon voor Red Bull Racing gaat rijden. Alles gaat veranderen volgend jaar en Verstappen is benieuwd naar de veranderingen die Red Bull gaat brengen. Oud-coureur Martin Brundle zegt dat Verstappen voor 2027 niet te houden is.  De reglementen worden heel wat aangepast. 

Zo worden de auto's smaller, 30kg lichter, het DRS-systeem verdwijnt en er komen nieuwe motoren die een 50/50-handelingsverhouding gaan voeren tussen de batterij en de verbrandingsmotor. Dit zijn maar een paar van de nieuwe reglementen. 

Veel opties

Dat Verstappen een gewilde coureur is, was geen geheim, maar in 2027 gaat Verstappen het voor het kiezen hebben, zo zegt Brundle tegenover Sky F1: "Maar ik denk dat Max nu eens een kijkje gaat nemen en gaat kijken wat er gebeurt", vertelde de voormalig Formule 1-coureur aan Sky F1. "De glazen bol is nog nooit zo ondoorzichtig geweest voor een Formule 1-coureur vanwege de veranderingen aan het chassis en de motor voor 2026.

"Wie gaat het goed doen? Hij weet dat er in ieder geval een Ferrari-stoeltje, een Mercedes-stoeltje, een Red Bull-stoeltje en waarschijnlijk een Aston Martin-stoeltje voor hem beschikbaar zal zijn voor 2027."

Megatalent

"Hij heeft een paar ronden gereden. Ik geloof dat ik een van zijn polepositions wel als lasergestuurd heb omschreven", zei de Brit. "Hij had de auto gewoon prachtig onder controle. De auto beweegt, Max kan dat aan, hij verandert gewoon zijn rijstijl een beetje en houdt de snelheid erin. Superdapper in Spa bijvoorbeeld, met een kleine downforce-factor om die echt kritieke bochten voluit te nemen, en hij kan het. Maar weet

f1 benelux

Posts: 4.203

Superdapper in Spa bijvoorbeeld, met een kleine downforce-factor om die echt kritieke bochten voluit te nemen, en hij kan het. Maar weet


Ik kan er niet tegen als mensen hun zinnen nie af









Zo ..

  • 7
  • 18 aug 2025 - 18:19
Reacties (27)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.486

    Toch nog een artikel over Max. Ik had dit elders al gepost, maar hoort dus hier.

    De beide 3 sec filmpjes van Coco, Stan Pex zijn vriendin, waren idd vanaf Max zijn jacht.

    https://i.imgur(.)com/N9NW7Il.mp4

    Ook Vic en haar gezin en Sophie zijn er nog.
    Tom postte net een foto samen met Stan op het water en de volgende is hij met Lio
    beiden met een zwemvest aan op de zee en Penelope.
    Ook Sophie heeft wat gepost en Kelly is weer zoals gewoonlijk volop aan het posten.
    Kunnen ze eindelijk met z'n allen een keer Nederlands praten ipv Engels.

    Compilatie: https://i.imgur(.)com/dvBVOzT.mp4

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 17:06
    • Pietje Bell

      Posts: 30.486

      Ondertussen is Max zijn aanstaande schoonvader weer eens in opspraak geraakt

      F1 controversies
      @F1Controversies
      Nelson Piquet yesterday at his birthday, wearing a t-shirt of the ex Brazilian President Bolsonaro.
      Bolsonaro is in trial for 5 charges: attempting coup, participation criminal organisation, attempted violent abolition of democratic order, destruction state property.

      Nelson Piquet gisteren op zijn verjaardag, met een T-shirt van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro.
      Bolsonaro staat terecht op vijf aanklachten: poging tot staatsgreep, deelname aan een criminele organisatie, poging tot gewelddadige vernietiging van de democratische orde en vernieling van staatseigendom.

      https://x(.)com/F1Controversies/status/1957450134922363072

      Alleen de foto:

      https://pbs.twimg(.)com/media/GypCg0FWkAAovat?format=jpg&name=large

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 17:22
    • Knalpijp

      Posts: 2.013

      Pietje de link doet het niet.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 18:47
    • schwantz34

      Posts: 40.665

      Wtf? Pietjes link is gehackt door Bolsonaro!

      • + 2
      • 18 aug 2025 - 20:30
    • Pietje Bell

      Posts: 30.486

      Welke van de 4 linken doet het na het verwijderen van de haakjes
      en de spaties niet @Knalpijp? Wil je graag helpen, want bij mij werken
      ze gewoon.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 20:38
    • Pietje Bell

      Posts: 30.486

      @Schwantz, LOL.

      Bolsonaro mocht willen dat hij iets kon hacken. Hij heeft huisarrest,
      enkelband, mag alleen zijn advocaat ontvangen en mag geen mobiel,
      PC, laptop, etc gebruiken.
      Alle pleidooien zijn gevoerd. Vanaf 2 september wordt het vonnis tav
      alle 5 beschuldigingen uitgesproken. De rechter had hogere eisen dan
      de aanklagers. Hij heeft die rechter eens dwarsgezeten, hahaha.

      • + 3
      • 18 aug 2025 - 20:44
  • monzaron

    Posts: 536

    Wie zal het goed doen tja afwachten. De FIA is er klaar voor, lijkt er wederom een team ver boven de rest te komen, dan grijpen ze direct in met een evt verandering van de reglementen, om een poging te doen om het seizoen spannend te houden. En Verstappen eerst 2026, de uitdaging aangaan met RB-Ford Powertrains

    • + 2
    • 18 aug 2025 - 17:08
  • StevenQ

    Posts: 9.667

    Ondertussen zijn er foto's opgedoken van Max en Kelly die gezellig samen met Toto en Susie op hun jacht zitten

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 17:40
    • Pietje Bell

      Posts: 30.486

      https://postimg.cc/G97TNjLR

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 17:58
    • Larry Perkins

      Posts: 59.218

      Wat info…

      Update 18/08 (14:00u) | Foto's zijn geverifieerd, Verstappen was niet alleen op visite bij familie Wolff in Sardinië
      Vorige week deelde het Italiaanse auto sport blad Autosprint een paar foto's van Max Verstappen aan boord van het jacht van Toto Wolff in Sardinië. Opnieuw zijn de twee op vakantie in hetzelfde gebied. Dit kwam tijdens de korte pauze tussen de Grands Prix van Groot-Brittannië en België ook al voor. De foto's zijn geverifieerd en later bleek dat Verstappen niet alleen op visite was.

      Zoals F1Mxml vorige week al meldde, werd eerst betwijfeld of de foto's van Verstappen en Wolff echt waren. De vorige keer toen er 'foto's' van de twee opdoken werden zelfs AI-beelden gemaakt van Wolff die aan boord stapte van Verstappens privéjet. Vlot nadat Autosprint de foto's verspreidde, werden ze geverifieerd en bevestigden meerdere bronnen dat de foto's echt waren.

      Inmiddels zijn er nog wat foto's opgedoken van Verstappen en Wolff op hun vakantiebestemming. De Nederlander was samen met vriendin Kelly Piquet te gast op het jacht van de Oostenrijker. Zijn vrouw, Susie Wolff, was ook aanwezig. De twee koppels leken het gezellig met elkaar te hebben. Verstappen had zijn eigen familie te gast op zijn jacht, waarvan moeder Sophie Kumpen later wat foto's deelde. (F1Mxml)

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 18:55
    • Pietje Bell

      Posts: 30.486

      Zit jij nou mijn artikel hier te quoten @Perkins?! LOL.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 20:47
    • Larry Perkins

      Posts: 59.218

      Als ik jouw naam eronder had gezet zou jij hier weer op je donder krijgen van de sneue plusjesjagers @Pietje, maar nou niet...
      Best aardig van mij toch?!

      • + 4
      • 18 aug 2025 - 21:03
  • inflatable

    Posts: 3.678

    Ik hoop het, dat Max Verstappen in 2027 niet te houden is, dat hij dus weer bijna alles wint in de F1.. Als Red Bull dan een auto heeft die goed genoeg is kan dat zomaar.. Veel zal afhangen van 2026 waar Max in 2027 rijdt..

    • + 1
    • 18 aug 2025 - 18:02
    • Mokaraa

      Posts: 36

      Maar laten we éérst 2026 afwachten. Brindle kan dat overduidelijk niet en doet alles voor (media) aandacht, net als zijn collega Tedje Kravitz...

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 19:37
    • SennaS

      Posts: 10.326

      Misschien bij AM waar Newey weer een raket heeft gebouwd

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 22:14
  • f1 benelux

    Posts: 4.203

    Superdapper in Spa bijvoorbeeld, met een kleine downforce-factor om die echt kritieke bochten voluit te nemen, en hij kan het. Maar weet


    Ik kan er niet tegen als mensen hun zinnen nie af









    Zo ..

    • + 7
    • 18 aug 2025 - 18:19
    • markos

      Posts: 876

      Precies, echt verschrikkelijk irritant vind ik dat, en dan ook nog

      • + 4
      • 18 aug 2025 - 18:36
    • Larry Perkins

      Posts: 59.218

      De schrijvert kan er niks aan doen dat Martin Brundle zijn zin niet

      • + 3
      • 18 aug 2025 - 19:13
    • snailer

      Posts: 29.209

      De schrijvert maakt er een

      De headers zijn ook nog

      Sailer gaat het met tripels in vergetelheid

      • + 3
      • 18 aug 2025 - 19:27
    • Larry Perkins

      Posts: 59.218

      @f1 benelux, jij maakt zelf je standaardzin nooit af.
      Je begint een zin met "Zo" en dan volgt er niks meer.

      Kijk eerst maar eens in de spiegel, zou ik

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 19:50
    • schwantz34

      Posts: 40.665

      Ja, halve zinnen zijn echt fuc

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 20:00
    • Mike123

      Posts: 7

      Net als Herman Finkers, die heeft ook een hekel aan zinnen die te lang

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 00:36
  • Pleen

    Posts: 643

    Maar weet .....
    dat je weleens in slaap kunt vallen terwijl je een artikel publiceert!

    • + 2
    • 18 aug 2025 - 18:44
  • Larry Perkins

    Posts: 59.218

    "Verstappen is niet meer te houden."

    Als er een wonder gebeurt roepen Norris en Piastri dat tijdens de race op Zandvoort...

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 19:07
    • snailer

      Posts: 29.209

      Nu is hij ergens Kelly aan het vast houden.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 19:29
  • Mokaraa

    Posts: 36

    Eén a twoord: Brindle 🤣🤣🤣🤣 Die gast moeten ze écht uit de Fa verbannen if zo, tezam met Ted Kravtiz. De onzin die zij tezamen uitkramen.... Ongelooflijk...

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 19:34
    • schwantz34

      Posts: 40.665

      Brindle ken ik niet, maar die anti-Max opnaaier van een Ted Kravitz mogen ze wmb direct de brandstapel

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 20:03

