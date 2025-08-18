Vasseur weet het probleem van Hamilton: "Dit is niet het geval"

Fred Vasseur had de moeilijkheden van Lewis Hamilton bij Ferrari niet zien aankomen. De zevenvoudig wereldkampioen struggelt nogal bij zijn nieuwe team. De Brit staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap, onder teamgenoot Charles Leclerc. De teambaas van Ferrari weet ondertussen wel wat de reden kan zijn achter de moeizame periode van Lewis Hamilton.

De Brit heeft nog geen podium behaald dit seizoen. Het hoogtepunt was de sprintoverwinning in China. De Brit scoorde tot de Grand Prix van Hongarije consistent punten. De wereldkampioen was ontevreden en stelde zelfs dat Ferrari van coureur moest gaan wisselen.

De reden

Fred Vasseur denkt de reden wel te weten. In gesprek met The Race vertelt Vasseur over de dip die Hamilton momenteel ervaart: "McLaren was Mercedes en toen ging hij naar Mercedes: een Engels team, dezelfde gasten die aan de motor werkten, dezelfde cultuur en ga zo maar door. Dus hij heeft achttien jaar lang in die omstandigheden gewerkt voordat hij naar Ferrari ging. En wij waren zo dom om te verwachten dat hij alles onder controle zou hebben."

De Fransman keek daarna naar Carlos Sainz. De Spanjaard heeft in tien jaar tijd voor vijf teams gereden: "Hij is gewend om met dit soort dingen om te kunnen gaan. Bij Lewis was dit niet het geval", aldus de teambaas van Ferrari.

'Groot verschil qua cultuur'

"Qua cultuur is er een groter verschil tussen Ferrari en Mercedes dan tussen Mercedes en McLaren. En dit is iets wat we hebben onderschat. Lewis had vijf races nodig om wat meer in controle te zijn. En ik zou zeggen dat hij vanaf Canada, Spanje, Oostenrijk en Groot-Brittannië, dat hij er toen bij zat."

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap en komt 42 punten te kort ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask heeft wel podiums behaald dit seizoen. Lewis Hamilton is niet hoger dan vierde geëindigd.