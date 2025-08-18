user icon
Vasseur weet het probleem van Hamilton: "Dit is niet het geval"

Vasseur weet het probleem van Hamilton: "Dit is niet het geval"
  Gepubliceerd op 18 aug 2025 15:24
  • comments 3
  Door: Jesse Jansen

Fred Vasseur had de moeilijkheden van Lewis Hamilton bij Ferrari niet zien aankomen. De zevenvoudig wereldkampioen struggelt nogal bij zijn nieuwe team. De Brit staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap, onder teamgenoot Charles Leclerc. De teambaas van Ferrari weet ondertussen wel wat de reden kan zijn achter de moeizame periode van Lewis Hamilton. 

De Brit heeft nog geen podium behaald dit seizoen. Het hoogtepunt was de sprintoverwinning in China. De Brit scoorde tot de Grand Prix van Hongarije consistent punten. De wereldkampioen was ontevreden en stelde zelfs dat Ferrari van coureur moest gaan wisselen.

De reden

Fred Vasseur denkt de reden wel te weten. In gesprek met The Race vertelt Vasseur over de dip die Hamilton momenteel ervaart: "McLaren was Mercedes en toen ging hij naar Mercedes: een Engels team, dezelfde gasten die aan de motor werkten, dezelfde cultuur en ga zo maar door. Dus hij heeft achttien jaar lang in die omstandigheden gewerkt voordat hij naar Ferrari ging. En wij waren zo dom om te verwachten dat hij alles onder controle zou hebben."

De Fransman keek daarna naar Carlos Sainz. De Spanjaard heeft in tien jaar tijd voor vijf teams gereden: "Hij is gewend om met dit soort dingen om te kunnen gaan. Bij Lewis was dit niet het geval", aldus de teambaas van Ferrari.

'Groot verschil qua cultuur'

"Qua cultuur is er een groter verschil tussen Ferrari en Mercedes dan tussen Mercedes en McLaren. En dit is iets wat we hebben onderschat. Lewis had vijf races nodig om wat meer in controle te zijn. En ik zou zeggen dat hij vanaf Canada, Spanje, Oostenrijk en Groot-Brittannië, dat hij er toen bij zat."

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap en komt 42 punten te kort ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask heeft wel podiums behaald dit seizoen. Lewis Hamilton is niet hoger dan vierde geëindigd. 

Reacties (3)

  • Skoda F1

    Posts: 250

    Dus zijn geval, Is gelukkig niet het probleem.

    • + 1
    • 18 aug 2025 - 16:08
  • Rimmer

    Posts: 12.719

    Carlos maakt er bij Williams een potje van dus dat is onzin. Of is Albon zoveel beter?
    Bij McLaren en Mercedes ging het om racen en resultaten. Bij Ferrari gaat het om Ferrari, om eer, om traditie en om luisteren naar de grote bazen. Racen en resultaten komen pas op de tweede plaats of zelfs derde plaats. Het belangrijkste is daar dat niemand op de teentjes getrapt mag worden. Hetzelfde probleem als bij Renault.
    Alleen dat is de Franse variant van Ferrari.
    Een cultuur probleem is waar ze mee worstelen maar zelfs dat is geen probleem. Het ontkennen van het hebben van een cultuur probleem is hun grootste manco. En dat heeft Lewis inmiddels feilloos door. Maar hoe los je dat op? Hoe pak je dat aan? Daar worstelt Lewis mee en dat gaat ten koste van de resultaten maar Lewis kon zich sowieso altijd al moeilijk opladen als de auto niet meedoet voor de titel. Dat was bij Mercedes ook al zo. Zelfs bij McLaren in de jaren na 2008.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 16:24
    • Paulie

      Posts: 4.364

      Vasseur heeft er sinds zijn aantreden alles aan gedaan om de cultuur binnen het team te verbeteren en meer te laten opereren als modern team. Maar dat vertaald zich natuurlijk niet zomaar in goede resultaten op de baan. In essentie komt het neer op het hebben/binnenhalen van technische zwaargewichten. Zodra men kan strijden om overwinningen/titels dan staan de neuzen binnen het team dezelfde kant op.

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 16:51

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

