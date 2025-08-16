user icon
Video: De balans van het Formule 1-seizoen tot nu toe

  • Gepubliceerd op 16 aug 2025 15:09
  • comments 6
  • Door: Brick van Boxtel

Terwijl de Formule 1-coureurs genieten van hun welverdiende vakantie, is het tijd om de balans op te maken.

Wie waren de verassingen en wie presteerden ondermaats, welke coureur reed de meeste schade en wie maakt de meeste kans op het kampioenschap? The Race, een bekend onafhankelijk YouTube-kanaal, maakt de balans op. Wat vinden jullie van het seizoen tot nu toe?

F1 Nieuws

Reacties (6)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 13.991

    Wat vinden jullie van het seizoen tot nu toe?

    👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽🥳😎

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 15:14
  • mario

    Posts: 13.991

    Weer lekker aan het censureren???

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 16:42
    • Pietje Bell

      Posts: 30.445

      Is niet gecensureerd. Is toch niets mis met jouw bericht?!
      Zoals bekend komen al jouw berichten in het filter en in een GP vrij weekend kan het 2 tot 2½ uur duren voordat het geplaatst wordt.
      Had ik vanmiddag ook met een link die automatisch in het filter komt.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 17:57
  • Larry Perkins

    Posts: 59.183

    Wat ik vind?

    Een F- voor de voorlezer in de video...

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 18:27
    • Pietje Bell

      Posts: 30.445

      Heb jij werkelijk de video van de "Onafhankelijke The Race" bekeken?
      Meen je niet!

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 18:39
    • Larry Perkins

      Posts: 59.183

      Ssstt! 🤫

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 19:33

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar