Terwijl de Formule 1-coureurs genieten van hun welverdiende vakantie, is het tijd om de balans op te maken.

Wie waren de verassingen en wie presteerden ondermaats, welke coureur reed de meeste schade en wie maakt de meeste kans op het kampioenschap? The Race, een bekend onafhankelijk YouTube-kanaal, maakt de balans op. Wat vinden jullie van het seizoen tot nu toe?