Red Bull-topman looft Verstappen: "Hij heeft er een kunst van gemaakt"

Max Verstappen krijgt volop lof van Red Bull-topman. Head of Sports Stephen Knowles is erg gecharmeerd van de Nederlander. De geeft de viervoudig wereldkampioen veel lof en geniet vooral van zijn aanpak.

Stephen Knowles was te gast in de podcast The Inside Track. Daar vertelde hij onder meer hoe knap het was dat de Nederlander zich zo goed wist staande te houden. Knowles heeft alleen maar complimenten voor Verstappen.

Kennis

"Hij heeft echt een uitstekende kennis van de sportreglementen en de rijrichtlijnen", zegt Knowles bij The Inside Track. "En ik weet dat daar veel aandacht aan is besteed: hij heeft er een kunst van gemaakt om precies te leren wat je wel en wat je niet kunt doen, wat je zou moeten doen en wat niet, en dat vervolgens volledig uit te buiten."

"Ik geloof dat het gewoon een onderdeel is van je prestaties, net als de rest. Ik denk dat de regels waarbinnen we racen onderdeel zijn van het sportieve landschap en daar het maximale uithalen is net zo goed een prestatiegebied als pure snelheid", aldus de racedirecteur van Red Bull Racing.

Regeltjes zijn regeltjes

Het vermogen van Verstappen om consequent binnen de regeltjes te rijden levert soms wat kritiek op: "Uiteindelijk mag je niet buiten de witte lijn inhalen", zei Verstappen na die race. "Dat is een héél duidelijke regel en ik ben er zelf ook al een keer op gepakt. Ik snap niet waarom we nu ineens schreeuwen om reglementswijzigingen, terwijl het altijd zo was."

"Ik ben opgegroeid in de karts, Formule 3, Formule 1... Je weet dat je niet buiten de witte lijn inhaalt. Het is zo simpel. Zo zijn de regels geschreven. Ik heb ze niet gemaakt; ik volg ze gewoon zo goed mogelijk. Natuurlijk gebeurt het soms dat je erin vastloopt - dat is in het verleden ook gebeurd. Ik pas gewoon de regels toe en speel ermee."