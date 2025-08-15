user icon
Red Bull-topman looft Verstappen: "Hij heeft er een kunst van gemaakt"

Red Bull-topman looft Verstappen: "Hij heeft er een kunst van gemaakt"
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 17:22
  • comments 16
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen krijgt volop lof van Red Bull-topman. Head of Sports Stephen Knowles is erg gecharmeerd van de Nederlander. De geeft de viervoudig wereldkampioen veel lof en geniet vooral van zijn aanpak. 

Stephen Knowles was te gast in de podcast The Inside Track. Daar vertelde hij onder meer hoe knap het was dat de Nederlander zich zo goed wist staande te houden. Knowles heeft alleen maar complimenten voor Verstappen. 

Kennis

"Hij heeft echt een uitstekende kennis van de sportreglementen en de rijrichtlijnen", zegt Knowles bij The Inside Track. "En ik weet dat daar veel aandacht aan is besteed: hij heeft er een kunst van gemaakt om precies te leren wat je wel en wat je niet kunt doen, wat je zou moeten doen en wat niet, en dat vervolgens volledig uit te buiten."

 "Ik geloof dat het gewoon een onderdeel is van je prestaties, net als de rest. Ik denk dat de regels waarbinnen we racen onderdeel zijn van het sportieve landschap en daar het maximale uithalen is net zo goed een prestatiegebied als pure snelheid", aldus de racedirecteur van Red Bull Racing.

Regeltjes zijn regeltjes

Het vermogen van Verstappen om consequent binnen de regeltjes te rijden levert soms wat kritiek op: "Uiteindelijk mag je niet buiten de witte lijn inhalen", zei Verstappen na die race. "Dat is een héél duidelijke regel en ik ben er zelf ook al een keer op gepakt. Ik snap niet waarom we nu ineens schreeuwen om reglementswijzigingen, terwijl het altijd zo was."

"Ik ben opgegroeid in de karts, Formule 3, Formule 1... Je weet dat je niet buiten de witte lijn inhaalt. Het is zo simpel. Zo zijn de regels geschreven. Ik heb ze niet gemaakt; ik volg ze gewoon zo goed mogelijk. Natuurlijk gebeurt het soms dat je erin vastloopt - dat is in het verleden ook gebeurd. Ik pas gewoon de regels toe en speel ermee."

Pietje Bell

Posts: 30.432

Waarschijnlijk zijn opa Piquet en zijn vrouw weer vertrokken, want vandaag hebben
Sophie, Victoria en Kelly een aantal foto's en video's gedeeld vanuit Sardinië.
Ik heb ze aan elkaar geplakt. Hier ook nog een paar IG posts hieruit. Mooi om te zien
hoe Victoria wèl zo verstandig is om de jong... [Lees verder]

  • 3
  • 15 aug 2025 - 21:06
Reacties (16)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.432

    Tombazis bij AMuS (vertaaald):

    Hoe groot is het risico dat een team net als in 2014 veruit superieur is?

    Tombazis: Ik denk niet dat we nog eens zo'n grote superioriteit van een motorfabrikant zullen meemaken als in 2014. Destijds werd de aandrijving veel complexer in vergelijking met zijn voorganger. Deze keer doen we het tegenovergestelde. We vereenvoudigen de technologie. Oorspronkelijk wilden we nog verder gaan, maar dat is niet gelukt. De nieuwe aandrijvingen zijn eenvoudiger. Ze hebben geen MGU-H meer en op sommige gebieden gelden strengere limieten. Aan de andere kant hebben we nieuwe fabrikanten en dan bestaat natuurlijk altijd het risico dat een van hen bij de eerste poging de plank misslaat. Ondanks het budgetlimiet en ondanks de beperkte testtijd.

    Kunnen de motorfabrikanten verbeteringen aanbrengen als ze te ver achterliggen?

    Tombazis: Ja. We hebben daarvoor een programma geïntroduceerd dat we “extra ontwikkelingsmogelijkheden voor prestatieachterstand” noemen. Dat stond vanaf het begin in de regels. In de afgelopen maanden hebben we gepreciseerd hoe we dat willen aanpakken. In wezen zullen we elke zes races de gemiddelde prestaties van elke fabrikant meten. Voor degenen die onder een bepaald niveau zitten, zal er, afhankelijk van de omvang van de achterstand, een mogelijkheid tot aanpassing zijn. Dat kan op drie verschillende niveaus worden weergegeven. Meer geld voor ontwikkeling. Meer testbank uren. Meer tijd voor de homologatie van de specificatie. Wie achterligt, heeft dus een kans om zijn achterstand in te halen.

    • + 1
    • 15 aug 2025 - 17:28
  • Pietje Bell

    Posts: 30.432

    Tombazis bij AMuS (vertaaald):

    Hoe groot is het risico dat een team net als in 2014 veruit superieur is?

    Tombazis: Ik denk niet dat we nog eens zo'n grote superioriteit van een motorfabrikant zullen meemaken als in 2014. Destijds werd de aandrijving veel complexer in vergelijking met zijn voorganger. Deze keer doen we het tegenovergestelde. We vereenvoudigen de technologie. Oorspronkelijk wilden we nog verder gaan, maar dat is niet gelukt. De nieuwe aandrijvingen zijn eenvoudiger. Ze hebben geen MGU-H meer en op sommige gebieden gelden strengere limieten. Aan de andere kant hebben we nieuwe fabrikanten en dan bestaat natuurlijk altijd het risico dat een van hen bij de eerste poging de plank misslaat. Ondanks het budgetlimiet en ondanks de beperkte testtijd.

    Kunnen de motorfabrikanten verbeteringen aanbrengen als ze te ver achterliggen?

    Tombazis: Ja. We hebben daarvoor een programma geïntroduceerd dat we “extra ontwikkelingsmogelijkheden voor prestatieachterstand” noemen. Dat stond vanaf het begin in de regels. In de afgelopen maanden hebben we gepreciseerd hoe we dat willen aanpakken. In wezen zullen we elke zes races de gemiddelde prestaties van elke fabrikant meten. Voor degenen die onder een bepaald niveau zitten, zal er, afhankelijk van de omvang van de achterstand, een mogelijkheid tot aanpassing zijn. Dat kan op drie verschillende niveaus worden weergegeven. Meer geld voor ontwikkeling. Meer testbank uren. Meer tijd voor de ho.m.o.logatie van de specificatie. Wie achterligt, heeft dus een kans om zijn achterstand in te halen.

    • + 1
    • 15 aug 2025 - 17:29
  • Pietje Bell

    Posts: 30.432

    Waarschijnlijk zijn opa Piquet en zijn vrouw weer vertrokken, want vandaag hebben
    Sophie, Victoria en Kelly een aantal foto's en video's gedeeld vanuit Sardinië.
    Ik heb ze aan elkaar geplakt. Hier ook nog een paar IG posts hieruit. Mooi om te zien
    hoe Victoria wèl zo verstandig is om de jongens op zee een life jacket te laten dragen.
    Victoria was met haar gezin en opa en oma Heutz eerst 2 weken op Ibiza en nu door
    naar Sardinië met de andere oma.

    https://www.instagram(.)com/p/DNYsE54R4xq/?img_index=1

    https://www.instagram(.)com/p/DNYnNa-xSXP/

    Ook mooi om te zien dat Max zijn jacht naast die van Toto ligt. Het is echt de "V"!

    https://i.postimg.cc/BvT0y9PJ/Schermafbeelding-2025-08-15-202720.png

    Compilatie 1:36 min : https://i.imgur(.)com/YPF48XT.mp4

    • + 3
    • 15 aug 2025 - 21:06
    • Larry Perkins

      Posts: 59.159

      Thanx @Pietje!

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 21:45
    • Pietje Bell

      Posts: 30.432

      You're welcome. Kan er alleen met m'n kop niet bij dat ze die kleine Penelope geen life jacket aandoen als ze de zee in gaat.
      Ze kan met haar kleine handjes Max amper op de gladde, natte schouders vasthouden en dat met die stromingen die je niet kunt zien.
      Ook zit ze alleen op zo'n speelding zonder toezicht. Wie grijpt haar als ze dat ding loslaat? Tom kan slecht zijn eigen kinderen die wèl een life jacket dragen loslaten.
      Mooi voor Max dat hij eindelijk eens zijn familie erbij heeft en Nederlands kan praten.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 22:01
    • Larry Perkins

      Posts: 59.159

      Mag hopen dat ze (net buiten beeld) goed opletten.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 22:24
    • Pietje Bell

      Posts: 30.432

      Hier waren ook geoefende zwemmers bij aanwezig die zelf gered moesten worden.:
      14 augustus 2025
      De in De Koog (Texel) woonachtige Kamila (27) was zondagavond met een aantal vrienden gaan zwemmen in de Noordzee nabij de badplaats.
      Door de sterke stroming van een mui raakte ze in de problemen. Een aantal anderen kon nog worden gered. Maar zij verdronk, reanimatie mocht niet meer baten.

      Het zal je kind maar zijn.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 23:39
  • Larry Perkins

    Posts: 59.159

    Off-topic, echt F1-nieuws!

    Het volgende stuk gaat over één van de meest onderschatte coureurs (maar niet door mij!).
    Geniet ervan, maar niet voordat ik heb gezegd: ZIE JE NOU WEL!

    Teambaas is zeker: “Zou andere coureur zijn als je hem nu tegen Verstappen laat strijden”
    Red Bull Racing is nog altijd op zoek naar de juiste teamgenoot voor Max Verstappen. Wie dacht dat de tweede Red Bull-coureur na het vertrek van Sergio Pérez beter zou presteren, is bedrogen uitgekomen. Toch hebben Liam Lawson en Yuki Tsunoda bij Racing Bulls laten zien dat ze zeker geen slechte coureurs zijn. Een voormalig teamgenoot van Verstappen krijgt inmiddels wel de steun van zijn huidige teambaas, mocht het ooit tot een nieuw duel met de Nederlander komen.

    Dat zou inderdaad als een duel beschouwd moeten worden, want in de Formule 1 geldt de teamgenoot als belangrijkste referentie. Het is dan ook degene die je wilt verslaan, al rijdt je in hetzelfde team. Na zijn beginjaren is Verstappen door geen enkele Red Bull-coureur echt bedreigd. Alexander Albon slaagde daar evenmin in, nadat hij halverwege 2019 werd overgeheveld van Toro Rosso naar Red Bull.

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 22:15
    • Larry Perkins

      Posts: 59.159

      Albon troeft Sainz af bij Williams
      De Thais-Britse coureur kreeg uiteindelijk slechts één volledig seizoen bij Red Bull, waarna hij alweer plaats moest maken. Toch is Albon een vaste waarde geworden in de Formule 1. In 2025 rijdt hij voor Williams, waar hij met Carlos Sainz een teamgenoot heeft die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Opvallend genoeg is het verschil in punten tussen beiden groot: Albon heeft 54 punten, Sainz verzamelde er slechts 18.

      Teambaas James Vowles legt uit waarom Albon het dit seizoen zo goed doet. Sommige kenners verwachtten dat hij na de komst van Sainz minder zou presteren, maar het tegendeel blijkt waar. “In 2023 heeft Alex een grote stap gezet en sindsdien is hij elk jaar blijven verbeteren. Dat is mijn indruk van hem. Hij is elk jaar beter geworden.” Volgens Vowles is Albon altijd al “ongelooflijk snel” geweest. In zijn eerste jaren bij Williams beschikte hij echter niet over een auto waarmee hij dat kon laten zien. Inmiddels is dat anders.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 22:16
    • Larry Perkins

      Posts: 59.159

      Vowles prijst mentale weerbaarheid Albon
      Bovendien kan Albon profiteren van zijn opgebouwde ervaring bij het team. Hij hoeft zich niet meer aan te passen, terwijl Sainz nog moet wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. Vowles prijst de foutloze manier waarop Albon vaak presteert. Hij wijst erop dat Albon zelden iets doet wat niet van hem wordt gevraagd. Zijn mentale weerbaarheid speelt volgens hem ook een grote rol.

      “Zelfs als er iets misgaat, is hij mentaal zo sterk dat hij het aankan. Hij komt de volgende dag terug en gaat er weer vol voor.” Die mentale kracht heeft Albon tot een betere coureur gemaakt. Daarom denkt Vowles dat het duel met Verstappen vandaag de dag heel anders zou verlopen dan in 2019 en 2020. “Als je hem nu tegen Max Verstappen laat strijden, zou hij een totaal andere coureur zijn dan toen.”

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 22:16
    • Larry Perkins

      Posts: 59.159

      Albon maximaliseert nu vaker
      Daarmee suggereert Vowles dat Albon het beter zou doen dan voorheen. Dat betekent uiteraard niet dat hij Verstappen zou verslaan, dat is immers nog geen enkele Red Bull-coureur gelukt. Toch is Albon volgens Vowles anno 2025 beter in staat om het maximale uit zichzelf en de auto te halen, ook al is hij in absolute snelheid wellicht niet veel sneller dan tijdens zijn Red Bull-periode. Die ontwikkeling heeft hem voorlopig op de achtste plaats in het wereldkampioenschap gebracht. Of hij die positie ook na de zomerpauze kan vasthouden, moet nog blijken. (F1Mxml)

      ZIE JE NOU WEL!
      Albon ➡️ RBR

      (@LP)

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 22:16
    • snailer

      Posts: 29.153

      Trots op Albon. Ooit was hij de nieuwe toekomstige grootheid van de racerij. Echter heeft hij een keuze met het hart moeten maken, waardoor hij plotseling niet meer echt zich kon geven in de racerij. Mama van Albon heeft meen ik fraude gepleegd en moest het gevang in. Albon koos er voor om voor zijn familie te zorgen. Hij was de oudste. Hij verloor, overigens terecht, de junior status.
      Nadat mama terug was is hij weer gaan recen en echt binnen de kortste keren was hij weer snel. Maar ja de lange periode zonder gedegen racen heeft hem toch wat gekost. Ondanks dat wist hij al direct het Norris en Russell moeilijk te maken. Hij had daar ook best pech. Het gat was al klein met die twee. Helaas kreeg hij veel te snel met Verstappen te maken en dat heeft hem d=wederom aan de kant gebracht. Eigenlijk miste hij dus nog een jaar om zich te ontwikkelen.
      Gelukkig was hij dusdanig gewaardeerd bij Marko dat die heeft mee onderhandelt voor dat zitje bij Williams.
      Hij heeft wel eens gezegd dat hij nooit meer teamgenoot van Verstappen bij Red Bull wilde zijn. Hij vertelde toen dat hij niet om kon gaan met de druk.
      Wie weet heeft het hem mentaal wel gesterkt. Maar het talent toont hij nu wel en juist door zijn teamgenoot die altijd hoger is aangeslagen dan Albon door de goegemeente wordt hij plots wel serieus genomen.

      Lijkt me toch neit verstandig hem weer naast Verstappen te zetten. Williams is op het moment een betere auto. En het team past bij hem.

      • + 1
      • 15 aug 2025 - 22:49
    • snailer

      Posts: 29.153

      Vraag recen. Doe je dat op de wc? pfff. snail... Neem nog een tripel,,,,

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 22:50
    • Larry Perkins

      Posts: 59.159

      "Hij vertelde toen dat hij niet om kon gaan met de druk [van Verstappen]."

      Dat klopt @Snailer, dat heeft Alex wat jaartjes terug wel eens gezegd, maar daar is hij aan het eind van vorig seizoen (of zo) op teruggekomen. Hij zei nu wel met die druk om te kunnen gaan. Ergens op JoepTjoep staat daar ook nog een filmpje over.

      Overigens zei hij er niet bij dat hij wel of niet weer voor RBR zou willen rijden.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 23:04
    • Larry Perkins

      Posts: 59.159

      Eens met je laatste opmerking, hij zou wel gek zijn om nu bij RBR in te stappen in hun huidige knakenbak, maar zodra RBR weer een topwagen heeft en het team weer in orde is, dan zou het kunnen...

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 23:08
    • snailer

      Posts: 29.153

      Wie weet wordt Williams wel de volgende top wagen. Naast verstappen is het ook nog eens lastig kampioen te worden. Ik zou zeggen dat de kans klein is. Maar naast Sainz is hij de favoriet. Uiteraard gebaseerd op dit jaar tot nu toe.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 01:57

