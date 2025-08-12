user icon
'Hamilton beslist zelf over toekomst bij Ferrari'

'Hamilton beslist zelf over toekomst bij Ferrari'
  Gepubliceerd op 12 aug 2025 12:09
  comments 3
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellend eerste seizoen in dienst van het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het lastig, en er bestaat veel twijfel over zijn toekomst. Het lijkt erop dat Hamilton zelf kan beslissen hoe zijn toekomst in de Formule 1 eruit gaat zien.

Hamilton besloot dit jaar zijn jeugddroom te gaan najagen bij het team van Ferrari. Na elf jaar vertrok hij bij Mercedes, en hoopte hij bij Ferrari op jacht te gaan naar nieuwe successen. Dat lukt vooralsnog niet, en Hamilton worstelt met zichzelf. Zijn prestaties vallen flink tegen, en Hamilton maakte in Hongarije een terneergeslagen indruk.

Hij verprutste zijn kwalificatie en viel af in Q2. Hij verraste daarna iedereen door een aantal opvallende uitspraken te doen. Hij stelde dat hij nutteloos was, en dat Ferrari misschien op zoek moet gaan naar een andere coureur. In de Grand Prix wist hij geen punten te pakken, waarna hij met zijn ziel onder zijn arm vertrok uit Hongarije. Hij sloeg zelfs een gesprek met de stewards over een incident met Max Verstappen over.

Optie voor 2027

Hamilton gaat echter gewoon door met racen, en het is de verwachting dat hij in Zandvoort gewoon weer aan de start verschijnt. Hoe zijn toekomst er precies uitziet, is echter onduidelijk. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport loopt Hamiltons verbintenis tot en met 2026 met een optie voor een derde seizoen.

Wat gaat Hamilton doen?

Volgens La Gazzetta dello Sport zit er hier echter een addertje onder het gras. Ferrari zou namelijk amper inspraak hebben bij een mogelijke contractverlenging. Hamilton zou zelf kunnen beslissen of hij door wil gaan of niet. Het Italiaanse medium stelt dat Ferrari met zijn beslissing mee zal gaan, wat er ook gebeurt. De reden hiervoor zou liggen bij de commerciële voordelen die Hamilton Ferrari oplevert.

jd2000

Posts: 7.230

Op papier zal dat wel zo zijn, maar geld maakt alles vloeibaar. Als hij geen progressie maakt, beslist Ferrari over zijn toekomst.

  3
  12 aug 2025 - 13:22
Reacties (3)

  Lulham

    Posts: 371

    Commercie?? In de F1?? Teams kiezen toch altijd de beste coureurs Politik?

    + 2
    12 aug 2025 - 12:15
  jd2000

    Posts: 7.229

    Op papier zal dat wel zo zijn, maar geld maakt alles vloeibaar. Als hij geen progressie maakt, beslist Ferrari over zijn toekomst.

    + 3
    12 aug 2025 - 13:22
    F1jos

      Posts: 4.625

      Hij heeft al besloten dat Ferrari maar naar een andere coureur moet gaan kijken.

      + 2
      12 aug 2025 - 14:34

