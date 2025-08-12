Formule 1 overweegt ingrijpende verandering aan sprintformat

In de Formule 1 worden er sinds 2021 sprintraces verreden. Er is in de afgelopen jaren flink gesleuteld aan het format, en niet iedereen is fan, maar de kans is klein dat de sprints gaan verdwijnen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat zelfs doorschemeren dat er veranderingen op komst zijn.

De sprintraces werden ooit geïntroduceerd om voor meer spektakel te zorgen. Het eerste format zorgde voor de nodige onduidelijkheid, maar sinds een aantal jaar wordt er gewerkt met een plan dat voor veel mensen te volgen is. Op de vrijdag worden dan een vrije training en de sprint kwalificatie verreden, waarna de zaterdag begint met de sprintrace. Na de sprint gaat het weekend verder met het gewone format met de kwalificatie en de Grand Prix.

Meer over Stefano Domenicali Verstappen extreem belangrijk voor de Formule 1

Veranderingen aan het format

Als het aan F1-CEO Stefano Domenicali ligt, komen er nog meer veranderingen aan. Bij The Race legt de Italiaan het uit: "Ik geloof echt dat er mogelijkheden zijn om twee dingen uit te breiden. Deze moeten we wel gaan bespreken met zowel de teams als de coureurs, en natuurlijk ook met de FIA."

"Die twee zaken zijn: kunnen we het sprintformat toepassen op meer races? En is een sprintrace de juiste formule voor mogelijk een omgekeerde startopstelling, zoals we dat doen bij de Formule 2 en de Formule 3? Dit zijn punten van discussie."

Domenicali ziet kansen

In de Formule 2 is een omgekeerde startopstelling heel normaal, maar in de Formule 1 lijkt men er geen fan van te zijn. Veel kenners lieten zich in het verleden al negatief uit over het plan, maar volgens Domenicali staat veel teams er nu voor open: "Daarom ben ik klaar om niet alleen meer sprints te presenteren en te bespreken, maar ook nieuwe formats en nieuwe ideeën."

Alhoewel veel mensen geen fan zijn van de sprints, zal het volgens Domenicali niet zomaar gaan verdwijnen: "Het vertegenwoordigt de toekomst."