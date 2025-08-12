user icon
Formule 1 overweegt ingrijpende verandering aan sprintformat

Formule 1 overweegt ingrijpende verandering aan sprintformat
  Gepubliceerd op 12 aug 2025 10:09
  25
  Door: Bob Plaizier

In de Formule 1 worden er sinds 2021 sprintraces verreden. Er is in de afgelopen jaren flink gesleuteld aan het format, en niet iedereen is fan, maar de kans is klein dat de sprints gaan verdwijnen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat zelfs doorschemeren dat er veranderingen op komst zijn.

De sprintraces werden ooit geïntroduceerd om voor meer spektakel te zorgen. Het eerste format zorgde voor de nodige onduidelijkheid, maar sinds een aantal jaar wordt er gewerkt met een plan dat voor veel mensen te volgen is. Op de vrijdag worden dan een vrije training en de sprint kwalificatie verreden, waarna de zaterdag begint met de sprintrace. Na de sprint gaat het weekend verder met het gewone format met de kwalificatie en de Grand Prix.

Veranderingen aan het format

Als het aan F1-CEO Stefano Domenicali ligt, komen er nog meer veranderingen aan. Bij The Race legt de Italiaan het uit: "Ik geloof echt dat er mogelijkheden zijn om twee dingen uit te breiden. Deze moeten we wel gaan bespreken met zowel de teams als de coureurs, en natuurlijk ook met de FIA."

"Die twee zaken zijn: kunnen we het sprintformat toepassen op meer races? En is een sprintrace de juiste formule voor mogelijk een omgekeerde startopstelling, zoals we dat doen bij de Formule 2 en de Formule 3? Dit zijn punten van discussie."

Domenicali ziet kansen

In de Formule 2 is een omgekeerde startopstelling heel normaal, maar in de Formule 1 lijkt men er geen fan van te zijn. Veel kenners lieten zich in het verleden al negatief uit over het plan, maar volgens Domenicali staat veel teams er nu voor open: "Daarom ben ik klaar om niet alleen meer sprints te presenteren en te bespreken, maar ook nieuwe formats en nieuwe ideeën."

Alhoewel veel mensen geen fan zijn van de sprints, zal het volgens Domenicali niet zomaar gaan verdwijnen: "Het vertegenwoordigt de toekomst."

Larry Perkins

Posts: 59.074

De verreweg best ingrijpende verandering aan sprintformat zou zijn:
De vermaledijde sprintraces (èn meteen Domenicali) afschaffen!

  • 23
  • 12 aug 2025 - 10:12
Reacties (25)

    • Olav Drol

      Posts: 518

      "De sprintraces werden ooit geïntroduceerd om voor meer spektakel te zorgen."

      Nee, de sprintraces werden geïntroduceerd om meer kijkers te lokken en daarmee meer reclame en hogere toegangsrechten voor zowel de uitzendrechten als de tickets.

      Dus of ze worden afgeschaft als Domenicali verdwijnt?

      Maar ik ben het volledig met je eens.

      • + 2
      • 12 aug 2025 - 13:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.052

    Als het dan toch leuker wilt maken met die sprintrace's, hier 'n suggestie.
    Laat de coureurs hun helm achterstevoren opzetten.....niet leuker voor hen, maar wèl voor ons.

    • + 3
    • 12 aug 2025 - 10:13
    • Larry Perkins

      Posts: 59.074

      Had al eerder aangegeven dat 'Second Choice George' dat sowieso het beste kan doen...

      • + 6
      • 12 aug 2025 - 10:19
    • Hourpower

      Posts: 696

      Of een trekhaak monteren en dan een caravan vol met confetti mee slepen.

      • + 2
      • 12 aug 2025 - 13:02
  • MWHT

    Posts: 5.502

    beetje dubbel; op zich is het toch wat interessanter dan een vrije training, een race is een race en ik kijk wel. je weet maar nooit. Voor het publiek op het circuit is het ook wel leuker natuurlijk.

    Maar het format hoort gewoon niet bij deze sport, t is leuk die paar punten maar echt tellen doet het niet. T levert niet de prestige van het winnen van een echte Grand Prix, t doet er niet veel toe.

    Je ziet het ook nooit echt bij de statistieken; een coureur heeft zo veel GP's gereden, zoveel gewonnen en zoveel podia, en oh ja, ook vier keer een sprintrace gewonnen. t doet er gewoon niet toe.

    los daarvan, een sprintrace gaat na 2 ronden ook alleen nog maar om banden sparen dus het voegt ook gewoon niet zo veel toe, t is niet of het totaal andere races zijn of zo.

    • + 6
    • 12 aug 2025 - 10:20
    • Larry Perkins

      Posts: 59.074

      En het verraadt soms of regelmatig hoe de verhoudingen in de echte race op zondag zullen liggen...

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 12:07
  • red slow

    Posts: 3.184

    Als je dit wilt invoeren dan moet je dus iedere GP een sprint race format hebben.:

    Dit gaat niet voor meer spektakel zorgen. Ik denk dat een combinatie van de volgende factoren wel van invloed kunnen zijn op de spanning. Zonder een sprint race.

    - race lengte juist verlengen met 25 a 50km voor de race dus ipv 300km 325/350km voor een GP wat je nu vaak ziet is dat banden sparen teveel word gedaan.

    - racebanden meer extreme meenemen, dus c1, C2 en C5 bv ipv C1,C2,C3. Hierdoor krijg je meer variaties in de race. Ga je lang door of pak je kortere stints.

    - tanken weer terug invoeren. Wagens zijn te zwaar en het inhalen word nu niet bevorderd als
    Iedereen met dezelfde hoeveelheid brandstof rijdt.

    - betrouwbaarheid is te goed geworden, dus regels met betrekking tot maximale aantal motoren etc overboord gooien. Dit bevordert het uiterste van de wagens en machines.

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 10:24
    • Lulham

      Posts: 371

      Je kunt ook de banden aanpassen, dan hoeven de races niet langer. Lekker zachte bandjes en iedereen minimaal 2 pitstops.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 12:41
    • red slow

      Posts: 3.184

      @lulhammes ik wil eigenlijk geen verplichtingen meer.

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 12:51
    • Freek-Willem

      Posts: 6.125

      Precies @slow. Variatie geeft spanning. De een gaat goed op zacht de ander op medium en weer andere op hard. Dan kan elke coureur de voor hem beste banden gebruiken ipv verplicht 2 compounds. Even zo met tanken. Ga ik voor veel benzine en iets minder snelheid of voor weinig benzine en maar snelheid maar een stop extra.

      Maar of het uiteindelijk echt verschil gaat maken vraag ik me dan ook weer af. Het team met de beste auto heeft toch altijd de grootste kans. Maar als de verschillen klein zijn gaat variatie zeker spanning opleveren

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 16:21
  • jd2000

    Posts: 7.230

    De beste ingrijpende verandering zou zijn afschaffen die hap. Onzinnig idee van reverse grid. Te triest voor woorden. De enige redenen om de F1 te verneuken is om nog meer geld binnen te harken. Schijnbaar moet het format entertainment worden ipv sport.

    • + 8
    • 12 aug 2025 - 10:24
  • HermanInDeZon

    Posts: 56

    Zo lang er een cost cap is en die sprint zo weinig punten oplevert en de kwalificatie er zo kort op volgt gaat er never ever iets gebeuren in de sprint.

    En als ze hem dan toch willen behouden: maak de sprint races één ronde lang. De rest is toch puur voor de show

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 10:24
  • van lotje,g

    Posts: 1.051

    En is een sprintrace de juiste formule voor mogelijk een omgekeerde startopstelling, zoals we dat doen bij de Formule 2 en de Formule 3? Prachtig, kan haast niet wachten, (om mijn abonnement op te zeggen).

    • + 6
    • 12 aug 2025 - 10:29
    • Cicero

      Posts: 1.511

      Mwaw.
      Ik zie er wel iets in, maar dan anders.
      Vrijdag een vrije training.
      Daarna een sprint race, in reverse volgorde, dus nummer 10 van vorige race gaat van Pole. Buiten de top 10 start in volgorde van vrije training (snelste op 11). Geef wel meer punten als het kan....
      Zaterdag 2e training, kwalificatie. Zondag de gewone race.
      Gevolg, men gaat tijdens de sprint meer risico nemen, want meer punten en je kunt tijdens volgende vrije training schade herstellen.

      Het liefst nog iets meer banden, zodat er ook meer getraind kan worden. Leuk voor het publiek

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 13:24
    • Freek-Willem

      Posts: 6.125

      Als je al een omgekeerde volgorde doet, dan gewoon alles omdraaien. Dat geeft het meeste spektakel. Niet van dat halve

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 16:23
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.029

    Qua sprints zou je eigenlijk maar 1 ding echt moeten willen en dat kan tegelijk niet...?
    Niemand rijdt voor het team waar hij tijdens de Grand Prix voor uitkomt. Helaas kun je vast niet zomaar even coureurs met stoel en al in auto's laten wisselen :(

    Dan zou de reverse grid wel leuk zijn. Achterhoede coureurs in de topautos en andersom.

    Maar ik droom. Ik heb nog steeds niets met sprintraces.

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 10:36
  • JV fan

    Posts: 2.886

    Misschien als quali voor sprintrace weer de one shot qualify , sta je 1ste in het wk als eerste naar buiten

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 10:39
  • Spearhead

    Posts: 425

    Misschien is het een idee om van die sprintraces een aparte competitie te maken. Zo staat er toch nog iets op het spel. Alhoewel de uitkomst waarschijnlijk niet veel zal verschillen met het officiële rijderskampioenschap.

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 10:43
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 253

    Flikker toch op met die Sprint"races"... Compleet overschat gekunstelde onzin!

    • + 6
    • 12 aug 2025 - 11:47
  • Ferdi12

    Posts: 666

    Een omgekeerde startgrid vind ik sowieso onzin, mocht het dan toch worden ingevoerd, zorg eerst er voor dat de F1 auto's kleiner en lichter worden. Daarbij ook nog dat de vuile lucht minder invloed heeft, of via de banden of via de aerodynamica. Zolang dit alles niet geval is kun je niet het niet eens overwegen.

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 12:19
  • JH56

    Posts: 330

    Domenicali, of Liberty Media "gaan het bespreken met zowel de teams als de coureurs, en natuurlijk ook met de FIA"... Formule 1 fans e TV kijkers hebben geen stem in te brengen! Maar waar komt al het geld vandaan?

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 14:31
  • JH56

    Posts: 330

    Direct of indirect

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 14:32
  • nr 76

    Posts: 6.769

    Ik heb wel een suggestie voor de sprintraces, maar ik denk niet dat ik liberty daarin meekrijg...

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 14:46
  • schwantz34

    Posts: 40.628

    De by far beste verandering zou zijn als Domineecali permanent op vakantie gaat, en dat gedrocht van een sprintraceformat gezellig met zich meeneemt...

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 16:00

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

