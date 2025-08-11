Verstappen wijst geheim McLaren aan: "Het is ongelooflijk"

McLaren is de concurrentie dit seizoen constant te slim af. Het papajakleurige team is dit gehele seizoen constant de snelste. Hoe heeft McLaren ineens zo'n succes? Max Verstappen denkt het geheim achter het succes van McLaren te weten.

Na vier opeenvolgende wereldkampioenschappen te hebben gewonnen, staat Max Verstappen derde achter beide McLaren-coureurs. De Nederlander heeft duidelijk al het gehele seizoen moeite met het duo.

Ruime voorsprong

McLaren heeft een voorsprong van 299 punten op de nummer twee, Ferrari. Met nog tien races op de kalender. Ferrari moet daarmee met ongeveer dertig punten inlopen per race om McLaren bij te houden. Dit is een lastige taak, dus McLaren is al bijna wereldkampioen.

Max Verstappen heeft wel een idee over het succes van McLaren, zo vertelt hij in Hongarije tegen de internationale media: "Tegelijkertijd vind ik hun prestaties op gemiddelde snelheid ongelooflijk in vergelijking met, ik zou zeggen, alle anderen op de grid. De rotatie die ze op de vooras hebben, zonder de achterkant te verliezen, is ook iets wat heel ongelooflijk is om te zien. Dat is iets wat we moeten proberen te bereiken."

'Eens met Max'

De teambaas van McLaren, Andrea Stella, is het wel eens met Verstappen, zo stelt hij bij Formule 1 Magazine: "Je kan gewoon naar de GPS-gegevens kijken", begint de Italiaan. "Als je de snelheidsvergelijking met enkele andere teams bekijkt, blijkt uit de gegevens dat McLaren de hoogste snelheid in het midden van bochten kan genereren in bochten met gemiddelde snelheid. Dus ik denk dat de beoordeling van Max correct is."

Ondanks alles denkt Stella niet dat de McLaren onverslaanbaar is: "We hebben nog steeds onze zwakke punten. Als je bijvoorbeeld een zeer hoge snelheidsbocht neemt, zoals Copse of Pouhon, zijn we niet de snelste auto. Ook bij zeer lage snelheden zijn we waarschijnlijk niet de snelste auto. Maar het merendeel van de bochten in een kampioenschap zijn toevallig middensnelheidsbochten, en zeker in dat bereik is onze auto, volgens de gegevens, de beste."