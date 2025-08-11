user icon
Verstappen wijst geheim McLaren aan: "Het is ongelooflijk"

  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 12:46
  • comments 11
  • Door: Jesse Jansen

McLaren is de concurrentie dit seizoen constant te slim af. Het papajakleurige team is dit gehele seizoen constant de snelste. Hoe heeft McLaren ineens zo'n succes? Max Verstappen denkt het geheim achter het succes van McLaren te weten. 

Na vier opeenvolgende wereldkampioenschappen te hebben gewonnen, staat Max Verstappen derde achter beide McLaren-coureurs. De Nederlander heeft duidelijk al het gehele seizoen moeite met het duo. 

Ruime voorsprong

McLaren heeft een voorsprong van 299 punten op de nummer twee, Ferrari. Met nog tien races op de kalender. Ferrari moet daarmee met ongeveer dertig punten inlopen per race om McLaren bij te houden. Dit is een lastige taak, dus McLaren is al bijna wereldkampioen. 

Max Verstappen heeft wel een idee over het succes van McLaren, zo vertelt hij in Hongarije tegen de internationale media: "Tegelijkertijd vind ik hun prestaties op gemiddelde snelheid ongelooflijk in vergelijking met, ik zou zeggen, alle anderen op de grid. De rotatie die ze op de vooras hebben, zonder de achterkant te verliezen, is ook iets wat heel ongelooflijk is om te zien. Dat is iets wat we moeten proberen te bereiken."

'Eens met Max'

De teambaas van McLaren, Andrea Stella, is het wel eens met Verstappen, zo stelt hij bij Formule 1 Magazine: "Je kan gewoon naar de GPS-gegevens kijken", begint de Italiaan. "Als je de snelheidsvergelijking met enkele andere teams bekijkt, blijkt uit de gegevens dat McLaren de hoogste snelheid in het midden van bochten kan genereren in bochten met gemiddelde snelheid. Dus ik denk dat de beoordeling van Max correct is."

Ondanks alles denkt Stella niet dat de McLaren onverslaanbaar is: "We hebben nog steeds onze zwakke punten. Als je bijvoorbeeld een zeer hoge snelheidsbocht neemt, zoals Copse of Pouhon, zijn we niet de snelste auto. Ook bij zeer lage snelheden zijn we waarschijnlijk niet de snelste auto. Maar het merendeel van de bochten in een kampioenschap zijn toevallig middensnelheidsbochten, en zeker in dat bereik is onze auto, volgens de gegevens, de beste."

Kubica

Posts: 5.579

Al die geheimen die hier onthult worden ... Magisch gewoon

  • 18
  • 11 aug 2025 - 12:56
Reacties (11)

  Kubica

    Posts: 5.579

    Al die geheimen die hier onthult worden ... Magisch gewoon

    • + 18
    • 11 aug 2025 - 12:56
    F1jos

      Posts: 4.622

      Hierbij de onthulling: Max gelooft dat het succes van McLaren voor een behoorlijk deel te danken is aan Rob Marshall.

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 15:59
  Golf-GTI

    Posts: 1.461

    Dan heb je dus de beste auto voor de meeste bochten die op de circuits voor komen….

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 12:59
  Larry Perkins

    Posts: 59.046

    Het is vandaag kennelijk de 'Internationale Onthullingen Dag" (IOD).

    Vooruit, zal ook wat onthullen, was vroeger stapel op Bárbara Carrera (in haar prime), maar toen ze mij ging stalken ging dat over...

    • + 3
    • 11 aug 2025 - 13:39
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.050

      Ik heb in mijn prime, dat duurde vanaf ongeveer mijn 14de jaar tot mijn 66ste jaar, mijn rechterhand vele vrouwelijke benamingen gegeven....en daar zat volgens mij niet Barbara bij.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 14:04
    f1 benelux

      Posts: 4.188

      Maar wel Asia Carrera ouwe? ..





      Zo ..

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 14:07
    Kubica

      Posts: 5.579

      Fatima Blush in die schitterende Renault 5 GT Turbo

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 14:09
    Larry Perkins

      Posts: 59.046

      Klopt @Ouw!

      Tot je 66e, toen was De Slag om Ieper in de Eerste Wereldoorlog en Bárbara Carrera nog niet geboren...

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 14:09
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.050

      Cindy Crawford was 'n favoriet van m'n rechterhand....en ook Michelle Pfeiffer...en ook....en.....en....en......honderden vrouwen heb ik in m'n gedachten mogen jannen

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 14:12
    Rene Warden

      Posts: 2

      Ik heb in mijn prime, Amazon aangeschaft.

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 15:07
  Spannenburg

    Posts: 95

    Ik wil niet de output weten die hier beschreven wordt maar de input…. Het technische waarom

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 14:37

