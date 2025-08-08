user icon
Steiner hekelt Hamilton: "We hebben het allemaal wel eens moeilijk"

Steiner hekelt Hamilton: "We hebben het allemaal wel eens moeilijk"
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 17:22
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton irriteerde Guenther Steiner toen hij zichzelf 'nutteloos' noemde. Tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije wist Lewis Hamilton niet goed wat hij met zichzelf aanmoest. Dat leidde tot een irritatie bij oud-teambaas Guenther Steiner. 

In drie kwalificatiesessies achter elkaar wist de zevenvoudig wereldkampioen geen Q3 te behalen. De Brit wist daardoor niet wat hij met zichzelf aan moest. Tijdens de Grand Prix van België kwam de Brit twee keer niet verder dan Q1. In zowel de sprintkwalificatie als de normale kwalificatie had hij het lastig. Ook in Hongarije had hij het lastig. 

Zelfkritiek

Lewis Hamilton had het in een interview met de F1 na afloop van de kwalificatie over: "Ik ben het elke keer weer," zei hij. "Ik ben nutteloos, absoluut nutteloos. Het team heeft geen probleem; je hebt gezien dat de auto op pole staat. Ze moeten waarschijnlijk van coureur wisselen."

"Hoe kun je als zevenvoudig wereldkampioen overkomen en zeggen: 'Ik ben waardeloos?'", zei de voormalige teambaas van Haas in de Red Flags-podcast. "Dat was het, het zijn niet zijn prestaties. Dat interesseert me niet. Ik ga niet in op zijn prestaties. Hij heeft het moeilijk. We hebben het allemaal weleens moeilijk in ons leven. Ik heb het nog steeds moeilijk, dus ik heb het altijd moeilijk, maar om dan te zeggen: 'Oh, ik ben waardeloos.' Dat is de verkeerde houding. En dat is iets voor mij."

Medelijden

"Ik hou niet van de houding van opgeven, weet je, of het is een houding waarbij mensen medelijden met je zouden moeten hebben. Voor mij," vervolgde hij, "is het alsof ik, als ik zevenvoudig wereldkampioen ben, genoeg zelfvertrouwen heb om te weten dat ik niet nutteloos ben. Ik moet gewoon harder werken en teruggaan om mijn mojo terug te krijgen. Het is zo'n ding."

"Een paar weken geleden zat Hamilton met de engineers om tafel om ze te vertellen wat ze moesten doen, en nu kom je terug en zeg je: 'Ik ben nutteloos'. Het is gewoon focussen op waar je goed in bent, namelijk raceauto rijden, want hij is goed. Hij is zevenvoudig wereldkampioen. Dat is de verkeerde houding", voegde hij eraan toe. "Gewoon medelijden met jezelf hebben."

