Verstappen al acht jaar niet op een ronde gezet, maar Hongarije was dichtbij

Max Verstappen kent geen beste vorm de laatste paar races. De Nederlander eindigde de Grand Prix van Hongarije als negende en werd bijna op een ronde gezet door zijn concurrenten. Het is echter al lang geleden dat Verstappen op een ronde achterstand gereden werd.

Het scheelde zeven seconden of Verstappen werd op een ronde gezet door Lando Norris en Oscar Piastri. De laatste keer dat Verstappen op een ronde achterstand gezet werd, was in 2017. Verstappen is daarmee nog steeds de coureur die het langst niet op een ronde achterstand is gezet door de koploper.

Laatste keer

Max Verstappen begon in Hongarije als achtste, maar wist zichzelf niet omhoog te werken. Dit kwam mede door een slechte strategie. Verstappen pitte extra vroeg, maar hij kwam in het verkeer terecht. Hij moest zichzelf dus naar boven werken, maar zonder succes. De Nederlander eindigde uiteindelijk op de negende plaats.

De laatste keer dat Verstappen wel werd ingehaald door de koploper was in 2017. De Nederlander startte de Grand Prix van Italië als dertiende. Hij had een goede start en stond al snel achtste. Echter, Verstappen botste op Felipe Massa, die destijds voor Williams reed. De Nederlander stond daardoor in ronde drie helemaal achteraan.

Opklimmen

Verstappen wist zichzelf door het veld naar boven te rijden en het was voldoende voor een punt. De Nederlander eindigde als tiende, maar hij was wel op een ronde gezet door Lewis Hamilton. Sindsdien is Max Verstappen nooit meer door de koploper ingehaald. Lando Norris had de Red Bull-coureur bijna ingehaald, maar op zeven seconden bleef Max Verstappen voor de McLaren-coureurs.

Buiten Verstappen zijn het de McLaren-coureurs en Charles Leclerc die dit seizoen niet op een ronde zijn gezet. Voor de McLaren-coureurs was het de laatste keer in 2023 en voor Leclerc tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2024.