Verstappen al acht jaar niet op een ronde gezet, maar Hongarije was dichtbij

Verstappen al acht jaar niet op een ronde gezet, maar Hongarije was dichtbij
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 15:24
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen kent geen beste vorm de laatste paar races. De Nederlander eindigde de Grand Prix van Hongarije als negende en werd bijna op een ronde gezet door zijn concurrenten. Het is echter al lang geleden dat Verstappen op een ronde achterstand gereden werd.

Het scheelde zeven seconden of Verstappen werd op een ronde gezet door Lando Norris en Oscar Piastri. De laatste keer dat Verstappen op een ronde achterstand gezet werd, was in 2017. Verstappen is daarmee nog steeds de coureur die het langst niet op een ronde achterstand is gezet door de koploper. 

Laatste keer

Max Verstappen begon in Hongarije als achtste, maar wist zichzelf niet omhoog te werken. Dit kwam mede door een slechte strategie. Verstappen pitte extra vroeg, maar hij kwam in het verkeer terecht. Hij moest zichzelf dus naar boven werken, maar zonder succes. De Nederlander eindigde uiteindelijk op de negende plaats.

De laatste keer dat Verstappen wel werd ingehaald door de koploper was in 2017. De Nederlander startte de Grand Prix van Italië als dertiende. Hij had een goede start en stond al snel achtste. Echter, Verstappen botste op Felipe Massa, die destijds voor Williams reed. De Nederlander stond daardoor in ronde drie helemaal achteraan. 

Opklimmen

Verstappen wist zichzelf door het veld naar boven te rijden en het was voldoende voor een punt. De Nederlander eindigde als tiende, maar hij was wel op een ronde gezet door Lewis Hamilton. Sindsdien is Max Verstappen nooit meer door de koploper ingehaald. Lando Norris had de Red Bull-coureur bijna ingehaald, maar op zeven seconden bleef Max Verstappen voor de McLaren-coureurs. 

Buiten Verstappen zijn het de McLaren-coureurs en Charles Leclerc die dit seizoen niet op een ronde zijn gezet. Voor de McLaren-coureurs was het de laatste keer in 2023 en voor Leclerc tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2024. 

Need5Speed

Posts: 3.135

Hij eindigde in dezelfde ronde op +1:20.244 van winnaar Esteban Ocon.

  • 1
  • 8 aug 2025 - 16:09
Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.022

    Was hij niet in Hongarije 2021 gelapt? Toen hij met die zwaar beschadigde Red Bull reed en alle moeite had om Mick Schumacher van zich af te houden?

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 15:37
    • nr 76

      Posts: 6.761

      Daar moest ik ook meteen aan denken.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 15:41
    • nr 76

      Posts: 6.761

      Nou, ook toen scheelde het niet veel, net even opgezocht. Verstappen finishte op P9, op 1'20.244 achter racewinnaar Ocon. Raikkonen werd 10de, en die was wel gelapt.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 15:49
    • nr 76

      Posts: 6.761

      Schumacher werd 12de.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 15:51
    • Need5Speed

      Posts: 3.135

      Hij eindigde in dezelfde ronde op +1:20.244 van winnaar Esteban Ocon.

      • + 1
      • 8 aug 2025 - 16:09
    • snailer

      Posts: 29.022

      Okayyy Mogelijk was hij unlapped dan? Door een safety car?

      Maar goed. Ik vind het niet meer dan logisch dat Verstappen in een top 3 auto onder normale omstandigheden binnen de zelfde ronde eindigt.
      Dit is weer zo'n non stat waar je niets aan hebt.

      Als de huidige auto van Verstappen nogmaals een stapje terug doet, dan zit het er gewoon in. Zeker op bijvoorbeeld singapore waar amper kan worden ingehaald.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 17:29
  • Need5Speed

    Posts: 3.135

    Hij eindigde op +1:20.244 van winnaar Esteban Ocon in dezelfde ronde.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 16:07
    • Need5Speed

      Posts: 3.135

      De Reageren link werkte eerst niet onder de post van Snailer en toen kwam ie hier terecht, sorry.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 16:10

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

