Jos Verstappen ontvangt steun: "Hij heeft een beest voortgebracht"
  Gepubliceerd op 08 aug 2025 10:09
  14
  Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Jos Verstappen aan de basis heeft gestaan van de eerste successen van Max Verstappen. De huidige Red Bull-coureur werd streng opgevoed, maar groeide wel uit tot de absolute superster van de Formule 1. Jos Verstappen ontvangt complimenten voor zijn harde aanpak.

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een geweldige band heeft met zijn vader Jos. De oud-coureur van onder meer Arrows en Minardi voedde zijn zoon vrij streng op, maar leerde hem ook de kneepjes van het vak. Hij is nog steeds regelmatig aanwezig bij de races, en hij steekt zijn mening nooit onder stoelen of banken.

Pure kerel

Gino Rosato was jarenlang een bekend gezicht bij het team van Ferrari. Hij had ook een goede band met de Verstappens, en hij is opvallend positief over Jos in de podcast Pitstop: "Jos is puur. Je moet niet met hem gaan kloten. Het is een pure kerel, een eerlijke vent. Hij is van de oude stempel."

'Hij heeft een beest voortgebracht'

Rosato is van mening dat Jos Verstappen het goed heeft aangepakt met zijn zoon Max: "Wat ga je hem vertellen? Dat hij het slecht heeft gedaan? Hij heeft het grootste beest in de Formule 1 voortgebracht. Als je stront in de tuin gooit, dan gaan de planten ook groeien. Hij heeft een echte heer voortgebracht, een geweldige coureur, maar wel eentje met een oude werkethiek."

"Hij liet Max we eens achter op de kartbaan en dat soort dingen. Ik vind dat de wereld dat een beetje mist. Ik zie nog wel eens ouders die hun kind de hele tijd pamperen. Dan denk ik: 'Wat heeft hij nodig?' Jos is meer van: 'Zoek het zelf uit, ga ervoor, je wil de beste worden en dit is wat er nodig is'. Max is een nationale held, iedereen wil hem zijn."

Piccachu

Posts: 432

Herman gooit maar weer eens onzin hier. Prima dat je van alles roept, maar vaak getuigen je reacties van onwetenheid, net als hier weer.

Max wilde zelf met 4 jaar oud beginnen met karten, terwijl Jos nog wilde wachten. Daarbij was het voor Jos geen enkel probleem als Max iets anders wilde doen. ... [Lees verder]

  • 2
  • 8 aug 2025 - 11:24
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (14)

Login om te reageren
    • Pietje Bell

      Posts: 30.319

      Het hele interview met een waanzinnig leuke kerel:

      https://youtu.be/aVhz5I-qvcc

      "For todays episode we’ve drove to Italy.. Formula 1 has so many incredible untold stories but the story of Gino Rosato was one we had to share. Gino worked at Ferrari for 30 years & He ended up being the man who signed Charles Leclerc! Working with all the biggest names, and the best part about all of this story is that NO ONE had any idea what he was doing at Ferrari. The key ingredient to Gino Rosato’s F1 success what silence.. Working with Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Stefano Domenicali, Laurent Mekies, Jean Todt, Charles Leclerc, Rubens Barrichello.. The list goes on and on its truly amazing. We absolutely love this episode and we hope you all watching do too! "

      • + 1
      • 8 aug 2025 - 10:34
    • Larry Perkins

      Posts: 58.980

      Thanx!

      (moest m'n laptop wel weer schuin houden om de tekst te lezen...)

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:35
  • Paulie

    Posts: 4.354

    "Als je stront in de tuin gooit, dan gaan de planten ook groeien" ha ha prachtig ja dat is de Jos methode. De huidige rubberen stoeptegel generatie kan er vanalles van vinden, maar effectief was het wel lijkt me

    • + 1
    • 8 aug 2025 - 10:57
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.242

    Je moet er ook wat geluk mee hebben, met dat stront gooien. Ik wil de verknoeide kinderen niet de kost geven. Gelukkig stond mevrouw Kumpen ook in de tuin om de stront netjes uit te harken. Denk ik dan...

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 10:58
    • HermanInDeZon

      Posts: 34

      En had Jos het "geluk" dat Max de ambitie had om de droom te vervullen die hij nooit heeft kunnen waar maken.

      Je weet natuurlijk nooit hoe Jos had gereageerd moest Max op een bepaald punt toch iets anders zijn gaan doen.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:02
    • Paulie

      Posts: 4.354

      Mevr. Kumpen stond te kotsen in een hoekje terwijl Joss the Boss maar stond te schijten als een grizzlybeer

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:02
    • NicoS

      Posts: 19.180

      Gezien de band die Max en Jos hebben, maakt de buitenwereld er een veel groter drama van dan de betrokken zelf….

      • + 1
      • 8 aug 2025 - 11:05
    • Pietje Bell

      Posts: 30.319

      Mevrouw Kumpen stond nergens te harken. Na de scheiding woonde Max bij Jos en zag Max haar zelden. Mevrouw Kumpen heeft part noch deel aan de opleiding en opvoeding van Max. Dat komt geheel op het conto van Jos.
      Toen ze nog niet gescheiden waren heeft Sophie uiteraard Max ook opgevoed tijdens zijn eerste levensjaren.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:06
    • Pietje Bell

      Posts: 30.319

      HermanInDeZon

      Je weet natuurlijk nooit hoe Jos had gereageerd moest Max op een bepaald punt toch iets anders zijn gaan doen.
      ==========================================================

      Jos heeft meermaals gezegd, net als Max, dat Max het beroep mocht kiezen wat hij wou zolang hij er maar happy van werd. Hij hoefde geen coureur te worden. Het was Max zelf die al met 4 jaar een kart wou, terwijl Jos wou wachten tot hij 6 was!!

      Ik hou m'n hart vast. Morgen gaat 't naar 27/28 graden en dan snel naar
      >32 graden en dan dagenlang met veel zon.
      Zou maar binnen blijven als ik jou was.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:12
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.242

      @Pietje
      Het is een metafoor hé. Moeders kunnen flink harken zonder in de tuin te staan.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:14
    • HermanInDeZon

      Posts: 34

      Pietje, even vergeten dat Jos er om gekend staat zo goed met een "nee" om te kunnen - mijn excuses.

      Punt blijft dat dit resultaat er natuurlijk enkel is gekomen door een heel gedreven vader en een zoon met ambitie. Mooi succesverhaal, valt niet over te discussiëren

      Waar ik me persoonlijk wel aan stoor hoe actief Jos nu nog steeds uitspraken in de pers doet en dergelijke - doet denk ik meer afbreuk dan goed aan Max

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:19
    • Piccachu

      Posts: 432

      Herman gooit maar weer eens onzin hier. Prima dat je van alles roept, maar vaak getuigen je reacties van onwetenheid, net als hier weer.

      Max wilde zelf met 4 jaar oud beginnen met karten, terwijl Jos nog wilde wachten. Daarbij was het voor Jos geen enkel probleem als Max iets anders wilde doen. Misschien moet je de geschiedenis eerst eens leren, voordat je met onzin reacties komt.

      Hetzelfde in een ander topic waar je beweerde dat Rosberg Hamilton niet heeft verslagen.

      Je lijkt wel SpuitS de 2de. Die roept ook altijd maar iets zonder te weten waar die het over heeft.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:24
    • Pietje Bell

      Posts: 30.319

      "@Pietje
      Het is een metafoor hé.
      Moeders kunnen flink harken zonder in de tuin te staan."

      Moeders had part nog deel aan alles. Ze zagen elkaar zelden. Max en Jos waren altijd onderweg en daarnaast school en trainen. Max zag zijn moeder zelden.
      Jos heeft Max prima opgevoed. Hij zorgde zeer goed voor hem.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:24

