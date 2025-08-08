Jos Verstappen ontvangt steun: "Hij heeft een beest voortgebracht"

Het is geen geheim dat Jos Verstappen aan de basis heeft gestaan van de eerste successen van Max Verstappen. De huidige Red Bull-coureur werd streng opgevoed, maar groeide wel uit tot de absolute superster van de Formule 1. Jos Verstappen ontvangt complimenten voor zijn harde aanpak.

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een geweldige band heeft met zijn vader Jos. De oud-coureur van onder meer Arrows en Minardi voedde zijn zoon vrij streng op, maar leerde hem ook de kneepjes van het vak. Hij is nog steeds regelmatig aanwezig bij de races, en hij steekt zijn mening nooit onder stoelen of banken.

Pure kerel

Gino Rosato was jarenlang een bekend gezicht bij het team van Ferrari. Hij had ook een goede band met de Verstappens, en hij is opvallend positief over Jos in de podcast Pitstop: "Jos is puur. Je moet niet met hem gaan kloten. Het is een pure kerel, een eerlijke vent. Hij is van de oude stempel."

'Hij heeft een beest voortgebracht'

Rosato is van mening dat Jos Verstappen het goed heeft aangepakt met zijn zoon Max: "Wat ga je hem vertellen? Dat hij het slecht heeft gedaan? Hij heeft het grootste beest in de Formule 1 voortgebracht. Als je stront in de tuin gooit, dan gaan de planten ook groeien. Hij heeft een echte heer voortgebracht, een geweldige coureur, maar wel eentje met een oude werkethiek."

"Hij liet Max we eens achter op de kartbaan en dat soort dingen. Ik vind dat de wereld dat een beetje mist. Ik zie nog wel eens ouders die hun kind de hele tijd pamperen. Dan denk ik: 'Wat heeft hij nodig?' Jos is meer van: 'Zoek het zelf uit, ga ervoor, je wil de beste worden en dit is wat er nodig is'. Max is een nationale held, iedereen wil hem zijn."