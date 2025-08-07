Mercedes opent de aanval op Max Verstappen

Het team van Mercedes is met een goed gevoel de zomerstop in gegaan. De Duitse renstal eindigde met George Russell op de derde plaats in Hongarije. Russell staat vierde in het wereldkampioenschap, maar ze willen graag Max Verstappen gaan passeren.

Verstappen speelt al het hele seizoen de derde viool achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. In de laatste races voor de zomerstop begonnen zijn resultaten steeds meer en meer tegen te vallen. In Hongarije kwam hij na een lastig weekend slechts als negende over de streep. Russell werd derde, waardoor het verschil tussen hen in het wereldkampioenschap nog maar vijftien WK-punten bedraagt.

Strijd met Verstappen

Bij Mercedes willen ze Verstappen graag pakken. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin doet daar niet moeilijk over in de debrief op YouTube: "Er zijn een paar dingen gaande. George lijkt in een spannende strijd met Max te zijn verwikkeld voor de derde plaats in het wereldkampioenschap. Met Kimi hebben we een uitstekende racepace gezien."

"De focus zal er bij hem op liggen om ervoor te zorgen dat we met hem verder naar voren op de grid kunnen starten. Als we dat doen, dan zal hij op zondag veel gaan omzetten in punten."

Mercedes gaat de aanval openen bij de constructeurs

Ook in het constructeurskampioenschap kunnen de concurrenten hun borst nat maken. Shovlin klinkt wederom zeer strijdbaar: "En we zijn in een vrij spannende strijd verwikkeld om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ferrari ligt net iets voor, en Red Bull ligt net wat achter."

"Dat wordt dus heel erg spannend. Om dat te bereiken, moeten we wat we huis hebben op de resterende circuits zeker gaan optimaliseren. Maar het raceweekend op het circuit van Boedapest heeft ons laten zien dat we een goede auto hebben, als we hem in het juiste window weten te plaatsen."