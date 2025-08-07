user icon
Mercedes opent de aanval op Max Verstappen
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 12:46
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes is met een goed gevoel de zomerstop in gegaan. De Duitse renstal eindigde met George Russell op de derde plaats in Hongarije. Russell staat vierde in het wereldkampioenschap, maar ze willen graag Max Verstappen gaan passeren.

Verstappen speelt al het hele seizoen de derde viool achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. In de laatste races voor de zomerstop begonnen zijn resultaten steeds meer en meer tegen te vallen. In Hongarije kwam hij na een lastig weekend slechts als negende over de streep. Russell werd derde, waardoor het verschil tussen hen in het wereldkampioenschap nog maar vijftien WK-punten bedraagt.

Strijd met Verstappen

Bij Mercedes willen ze Verstappen graag pakken. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin doet daar niet moeilijk over in de debrief op YouTube: "Er zijn een paar dingen gaande. George lijkt in een spannende strijd met Max te zijn verwikkeld voor de derde plaats in het wereldkampioenschap. Met Kimi hebben we een uitstekende racepace gezien."

"De focus zal er bij hem op liggen om ervoor te zorgen dat we met hem verder naar voren op de grid kunnen starten. Als we dat doen, dan zal hij op zondag veel gaan omzetten in punten."

Mercedes gaat de aanval openen bij de constructeurs

Ook in het constructeurskampioenschap kunnen de concurrenten hun borst nat maken. Shovlin klinkt wederom zeer strijdbaar: "En we zijn in een vrij spannende strijd verwikkeld om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ferrari ligt net iets voor, en Red Bull ligt net wat achter."

"Dat wordt dus heel erg spannend. Om dat te bereiken, moeten we wat we huis hebben op de resterende circuits zeker gaan optimaliseren. Maar het raceweekend op het circuit van Boedapest heeft ons laten zien dat we een goede auto hebben, als we hem in het juiste window weten te plaatsen."

Dale U

Posts: 1.731

Laat RB lekker 4e worden in het constructeurs kampioenschap, windtunnel tijd kunnen ze wel gebruiken voor de 2026 auto, lijkt me zo.

  • 4
  • 7 aug 2025 - 13:06
Reacties (8)

    • Rocks

      Posts: 959

      Als ze in 2026 windtunnel tijd krijgen voor de auto van 2026 dan kun je 2026 afschrijven 😎

      • + 3
      • 7 aug 2025 - 13:37
  • Larry Perkins

    Posts: 58.959

    Max: "Inderdaad spannend, als ik als vierde eindig hoef ik mooi niet naar het f*cking F1-gala in december, dus hup George, zet 'm op!"

    • + 2
    • 7 aug 2025 - 13:18
  • schwantz34

    Posts: 40.602

    Matennaaier Sjors zal alles uit de kast trekken om Max een straf aan te smeren zodat die een rees schorsing aan de brandvrije broek krijgt om op die manier lekker makkelijk p.ntjes in te lopen op Verstappen...

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 13:27
  • snailer

    Posts: 29.004

    Welke aanval? De Mercedes is gemiddeld beter. Ze staan gegokt 40 punten voor. EN even buiten de laatste paar races is het vooral 2 tegen 1.

    Ze moeten verdedigen, maar dat doen ze tegen een wesp zonder angel en kaken.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 13:44
    • Larry Perkins

      Posts: 58.959

      Welke aanval?

      Er vliegen momenteel drones boven de fabriek in Milton Keynes @Snailer, helaas staat het afweergeschut van RBR nog in de verouderde windtunnel...

      • + 1
      • 7 aug 2025 - 13:51
    • Freek-Willem

      Posts: 6.106

      @snailer, en nog slaan ze als een dolle om zich heen omdat ze bang zijn gebeten of gestoken te worden

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:19
  • jd2000

    Posts: 7.205

    Voor Mercedes wel leuk. Laatste gevecht om plek 1 in 2021 verloren. Nu revenge om plek 3. 😂

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 15:41

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

