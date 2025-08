Ex-vrouw ontkent absurd gerucht over Ralf Schumacher

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher zorgde vorig jaar voor wereldnieuws door uit de kast te komen. Hij deelde op sociale media dat hij de liefde had gevonden bij een man, en ontving veel complimenten vanuit de sport. Zijn ex-vrouw moet nu een einde maken aan een bizar en treurig gerucht.

Schumacher maakte vorig jaar bekend dat hij op mannen valt. De Duitser is één van de eerste autocoureurs die uit de kast is gekomen, en dat leverde hem zeer veel complimenten op. In de Formule 1-wereld werd er louter positief gereageerd op zijn besluit om dit openbaar te maken. In Duitsland dook de boulevardpers op het nieuws, en dat zorgde voor een aantal trieste momenten.

Ruzie met uitgesproken ex-vrouw

Zijn ex-vrouw Cora Schumacher bleef de media opzoeken en haalde meerdere keren hard uit naar de huidige analist van Sky Sports. Ze plaatsten veel verhalen op sociale media, en verspreidde roddels over hoe ze omging met de situatie en het gedrag van Schumacher. Het kwam zelfs zover dat de oud-coureur dreigde met een stap naar de rechter.

In de afgelopen maanden was het stil, maar toch werd er recent weer een triest gerucht verspreid in Duitsland. Er werd gesteld dat het echtpaar een soort schijnhuwelijk had en dat Cora een contract voor tien jaar had getekend. Het was een nieuw dieptepunt in dit verhaal.

Nieuw dieptepunt

Cora Schumacher reageerde er in de show 'Hey Olli' van Oliver Pocher op die absurde verhalen: "Ik was nu rijk geweest als dat het geval was geweest!" Ze werd daarna gevraagd of ze vermoedens had over Schumachers geaardheid: "Natuurlijk heb ik het een paar keer gevraagd... Ik wist het niet, anders was ik niet met hem getrouwd. Ik had mijn leven voor geen goud weggegooid." De ex-vrouw van Schumacher stelde daarna dat ze geen contact meer hebben.