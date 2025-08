Leclerc steunt Hamilton na horrorweekend: "Dit was iets eenmaligs"

Lewis Hamilton kende een weekend om snel te vergeten in Hongarije. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet veel verder dan de twaalfde plaats, en hij leek diep in de put te zitten. Na afloop kreeg hij steun van zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Hamilton beleefde een rampzalig weekend op de Hungaroring. In de kwalificatie viel hij af in Q2, waarna hij stelde dat Ferrari een andere coureur nodig heeft. Zijn teamgenoot Charles Leclerc pakte de pole position, en hij leek geruime tijd op weg te zijn naar de zege. Problemen met zijn chassis zorgden ervoor dat hij terugviel naar de tegenvallende vierde plaats.

Leclerc was teleurgesteld, maar de teleurstelling bij Hamilton was nog groter. Hij kwam in de Grand Prix amper naar voren en kwam op de pijnlijke twaalfde plaats over de streep. Na afloop gaf hij aan dat hij uitkijkt naar de vakantie, en dat er allerlei zaken op de achtergrond spelen bij Ferrari.

'We zijn één team'

Leclerc baalde van zijn eigen resultaat, maar hij had ook oog voor zijn teamgenoot. Bij Motorsport.com sprak Leclerc zich hierover uit: "Aan het einde van de dag zijn we één team, en hoe graag ik ook voor Lewis wil finishen, wil ik ook graag dat we allebei succesvol zijn en dat Ferrari succesvol is."

Eenmalige teleurstelling

Leclerc zag Hamilton worstelen, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat er snel een ommekeer gaat volgen. Hij doet zijn best om Hamilton een hart onder de riem te steken: "Dit weekend was natuurlijk heel erg zwaar voor Lewis, maar ik twijfel er niet aan dat dit iets eenmaligs is. Ik weet zeker dat het tweede gedeelte van het seizoen voor hem veel positiever zal uitpakken."

Leclerc gaat de zomerstop in als de nummer vijf van het wereldkampioenschap met 151 punten achter zijn naam. Hamilton staat zesde met 109 punten.