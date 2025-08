Zwaar teleurgestelde Hamilton negeert de stewards

Max Verstappen en Lewis Hamilton moesten zich na afloop van de Hongaarse Grand Prix melden bij de stewards om een incidentje te bespreken. Het leverde geen straf op, maar nog opvallender was dat Hamilton helemaal niet aanwezig was.

Verstappen en Hamilton kwamen elkaar tegen halverwege de Hongaarse Grand Prix. Verstappen belandde na zijn pitstop in het verkeer, en hij wist zich goed naar voren te vechten. Hij kwam Hamilton tegen, en probeerde hem in bocht 4 in te halen. Hamilton ging echter wijd, en de stewards wilden weten of Verstappen de Ferrari van de baan had geforceerd.

Opvallend onderzoek van de FIA

Normaal gesproken worden dit soort incidenten tijdens de race al afgehandeld, maar blijkbaar vonden de stewards het nu nodig om het moment te bespreken. Verstappen en Hamilton moesten zich melden, maar eenmaal aangekomen in het kantoortje van de stewards, was er geen spoor van de Brit te bekennen.

Verstappen zag Hamilton niet

Verstappen liet dat na afloop al weten bij de internationale media: "We hebben elkaar niet een geraakt. Voor mij is het dan ook lastig te begrijpen waarom we na de race een onderzoek hebben. We hebben onze kant van het verhaal uitgelegd, al was Lewis er niet... Ik denk niet dat hij er veel om gaf, want als hij er echt iets voor voelde, dan was hij er wel geweest."

Volgens de stewards heeft Hamilton afstand gedaan van zijn spreekrecht bij de hoorzitting. Een vertegenwoordiger van het team van Ferrari verklaarde dat Hamilton en Verstappen elkaar niet hadden geraakt, en dat er niets aan de hand was.

Snel op vakantie

Voor Hamilton eindigde de race in een grote teleurstelling. Na een mislukte kwalificatie probeerde hij zich door het middenveld heen te vechten, maar dat lukte hem niet. Hij kwam slechts op de twaalfde plaats over de streep, en wilde na afloop eigenlijk alleen aan de vakantie denken.