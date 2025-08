Lewis Hamilton weet het niet meer en schrijft weekend af

Lewis Hamilton hoopt in Hongarije zijn eerste podiumplek van het jaar te pakken. De kans is klein dat dit gaat gebeuren, want Hamilton had het enorm zwaar op de vrijdag. Hij is de draad kwijt en de moed is hem in de schoenen gezakt.

Hamilton begon de vrijdag in Hongarije met de vijfde tijd in de eerste vrije training. Hij had ruim een halve seconde achterstand op de snelste tijd van Lando Norris, en moest ook veel tijd toegeven op zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. In de tweede vrije training noteerde Hamilton de zesde tijd, en was zijn achterstand op de kop zelfs nóg groter.

Geen goede dag

Hamilton heeft weinig vertrouwen, en klonk na afloop teleurgesteld toen hij met F1 TV sprak: "Nou, vandaag was geen goede dag voor me. Ik had hele grote problemen met de balans van de auto, het voelde gewoon heel erg anders dan in de voorgaande jaren hier."

Inconsistente prestaties

Hamilton wist de Hongaarse Grand Prix acht keer te winnen, maar hij heeft weinig vertrouwen in zege nummer negen: "We hebben twee verschillende dingen geprobeerd, en ook een poging gewaagd om de problemen uit de eerste vrije training wat recht te trekken."

"We hebben de auto toen aangepast voor de tweede vrije training, maar de balans is gewoon zo enorm inconsistent van bocht tot bocht. Je kan het niet gooien op onderstuur of overstuur, het gaat gewoon totaal niet zoals het hoort te gaan."

Geen vertrouwen

Hamilton heeft weinig vertrouwen in de dag van vandaag en de zondag: "Ik heb gewoon geen balans, maar ik denk dat dat misschien iets te maken heeft met de bandentemperatuur. Daar gaan we goed naar kijken voor de kwalificatie. Charles was wel snel, hij is over het algemeen blij met de auto. Ik zit daar nog zo ver achter... Ik twijfel of de tweede startrij voor mij wel mogelijk is."