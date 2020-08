Niet Fernando Alonso maar Stoffel Vandoorne reservecoureur van McLaren

Fernando Alonso kijkt vanuit zijn luie stoel toe hoe de Formule 1 is begonnen aan het seizoen 2020. De Spanjaard keert volgend jaar na twee seizoen afwezig te zijn geweest, terug in de koningsklasse bij het team waar hij zijn succes behaalde; Renault. De Franse autofabrikant haalt Alonso terug om te investeren in haar project, maar ongetwijfeld ook als marketinginstrument, in de hoop meer auto's te verkopen in Spanje.

Op dit moment kan Alonso gaan en staan waar hij wil, al is hij deels verbonden aan McLaren vanwege de Indy 500. Het Britse team heeft geruchten ontkend dat Fernando Alonso in wordt gezet als reservecoureur mocht één van de reguliere coureurs besmet raken met het coronavirus.

Die speculatie kwam op gang nadat Nico Hulkenberg afgelopen weekend bij Racing Point Sergio Perez moest vervangen, aangezien de Mexicaan positief testte op corona.

Tegenover de Spaanse krant Marca zei McLaren-teambaas Seidl: ""Nee, Fernando wordt geen reservecoureur voor ons team. Ik denk dat hij het ook vrij druk krijgt de komende tijd aangezien zijn Indy 500-programma nu begint."

Indy 500 lastig vanwege corona

McLaren directeur Zak Brown legt uit dat het nog behoorlijk lastig was om alles voor de Indy 500 rond te krijgen voor Alonso: "Je kunt je voorstellen dat het in Amerika nu behoorlijk chaotisch is met de corona-situatie. Het kostte wat moeite om alle formaliteiten in te voltooien, maar Fernando heeft nu alles wat hij nodig heeft om naar Amerika te komen."

Brown zei zelfs dat Alonso de Indy 500 in 2021 opnieuw met McLaren kon doen, ondanks zijn contract bij Renault. Brown: "De races overlappen elkaar volgend jaar niet, dus als we een vrije plaats hebben en Fernando wil dat, zou ik het helemaal niet erg vinden", zei hij.

Vandoorne of Gutierrez reserve bij McLaren

Wat betreft de 'corona-reserve' van McLaren in 2020 zei Seidl dat als McLaren Lando Norris of Carlos Sainz moet vervangen, ze gebruik zullen maken van de reservecoureurs van Mercedes. Zo is niet Fernando Alonso maar zijn voormalig teamgenoot Stoffel Vandoorne de eerste optie met Esteban Gutierrez als tweede keus.

Seidl: "Beide coureurs hebben plaatsgenomen in onze simulator en een korte sessie gedaan. We zullen één van hun oproepen als dat nodig is."