Opgeluchte Marko spreekt zich uit over toekomst van Verstappen

Alle twijfel lijkt te zijn verdwenen: Max Verstappen rijdt ook in 2026 voor Red Bull Racing. Vlak na de Belgische Grand Prix kwam dit naar buiten, waarna Helmut Marko de verhalen bevestigde. Marko is blij dat hij geen vragen meer hoeft te beantwoorden over dit onderwerp.

Wekenlang ging het in de Formule 1-wereld maar over één ding: de toekomst van Max Verstappen. De regerend wereldkampioen werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en Mercedes flirtte opzichtig met hem. Verstappen lijkt echter geen gebruik meer te kunnen maken van zijn exit clausule, en zal Red Bull dan ook trouw blijven.

Geruchten werden vervelend

Teamadviseur Helmut Marko is opgelucht dat dit verhaal nu ten einde is gekomen. In gesprek met Krone Zeitung geeft hij toe dat hij gek werd van deze verhalen: "Dat werd de laatste tijd wel vervelend, ja! Iedereen dacht dat ze het beter wisten, in ieder geval wat die clausule betreft. Toto Wolff wakkerde dat ook wel een beetje aan, maar voor mij was het altijd al duidelijk."

"Het zou ook wat onzinnig zijn geweest voor Max om in 2026 al van team te wisselen. Iedereen begint dan weer met een schone lei. Niemand weet nog niet het beste chassis en de beste motor heeft. Er zijn veel factoren die het fout kunnen laten gaan. Als ik Max was, zou ik het ook eerst aankijken en dan pas een beslissing nemen."

Presteren in 2026

Marko hoopt dat het nu klaar is met alle geruchten over Verstappen en diens contract. De Oostenrijker werd er helemaal gek van, en hij wijst naar volgend jaar: "Ik hoop niet dat we het nog over exitclausules gaan hebben, want we rekenen erop dat we volgend jaar weer vooraan kunnen gaan staan samen met Max."

Volgend jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1. Red Bull gaat vanaf volgend jaar samen met Ford zelf krachtbronnen bouwen.