Ferrari spreekt steun uit voor Hamilton na dramatische situatie

Lewis Hamilton herstelde zich afgelopen weekend in België van een slechte kwalificatie. Hij viel af in Q1 en startte de race vanuit de pitlane nadat Ferrari had ingegrepen. Na een sterke inhaalrace kwam Hamilton als zevende over de streep.

Ferrari-teambaas Fred Vasseur prees de agressie van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van België. De Brit had in totaal maar liefst elf plekken gewonnen. Vasseur ziet dat als een goede prestatie.

Goede strategie

Lewis Hamilton had wel geluk met de start. Er kwam een rollende start en dus kon Hamilton gelijk zijn plek in het veld innemen. Zo klom hij snel naar boven en eindigde hij op de zevende plek. Ook was hij de eerste coureur die naar de droge banden ging en zo eindigde Hamilton in de punten.

"De stemming is goed", vertelde Vasseur aan de internationale media. "Het is zeker niet het resultaat dat we met Lewis in de kwalificatie verwachtten. Maar het hoort bij het leven van een raceteam dat we collectief heel goed hebben gereageerd. Lewis heeft het geweldig gedaan. Hij was in het begin behoorlijk agressief onder de extreme omstandigheden. Hij kon tot het einde met Albon vechten dankzij de downforce van... nou ja, niet voor Boedapest. Het was ook een goed herstel voor hem om zo efficiënt te zijn."

Goede richting

Vasseur is tevreden met de richting waar het team en zijn coureurs naar toe beweegt: "We moeten het vanaf het begin zeker beter doen. Als je podiumplaatsen of overwinningen wilt behalen, kun je geen enkele sessie laten liggen", zei hij. "We zullen volgende week een stap moeten zetten, maar we gaan allemaal dezelfde kant op."

Lewis Hamilton komt 30 punten te kort vergeleken met zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask liep afgelopen sprintweekend veertien punten uit op zijn Britse teamgenoot. Hamilton staat zesde in het wereldkampioenschap.