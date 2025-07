Sky Sports-gezicht plaatst 'moedige' Verstappen op voetstuk

Max Verstappen kwam afgelopen weekend als vierde over de streep in de Belgische Grand Prix. Op het circuit van Spa-Francorchamps won hij wel de sprintrace, en hij maakte veel indruk met de manier waarop hij zich gedroeg. Martin Brundle deelt zijn complimenten uit.

Verstappen stond in België in het middelpunt van de aandacht. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebracht met een vertrek naar Mercedes, terwijl zijn huidige werkgever Red Bull net teambaas Christian Horner had ontslagen. Verstappen ging goed met alle vragen om, en wist zich volledig te focussen op zijn bezigheden op de baan. Met zijn sprintzege liet Verstappen zien dat men hem nog niet moet afschrijven.

Moedige Verstappen

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle was enorm onder de indruk van Verstappen. In zijn column voor Sky Sports maakt Brundle een diepe buiging: "Max Verstappen zette opnieuw fantastisch werk neer door zich mentaal af te sluiten van alle ruis rondom zijn team, en hij won voor de twaalfde keer een sprintrace."

"Hij had zijn auto laten afstellen met een hoge snelheid op de rechte stukken om zo de leiding te pakken in de slipstream richting Les Combes en die positie vervolgens te verdedigen. Om dat mogelijk te maken moest hij aan de kop van het sprintveld blijven door veel snelheid mee te nemen in de snelle bochten, en dat heeft hij zeker gedaan. Dat vereist veel moed en vaardigheid."

Focus op de regen

Brundle zag dat Red Bull leerde van hun fouten in Silverstone. Hier reed Verstappen met de verkeerde afstelling in de regen, en dat kostte hem veel posities. Na de sprintrace paste Red Bull de set-up aan, maar op zondag werd de racestart uitgesteld door de regenval. Hierdoor was het zo goed als droog toen er werd geracet, en dat was een nadeel voor Verstappen.

Brundle zag dat dit ervoor zorgde dat Verstappen worstelde: "Hierdoor bleef Verstappen op zondag op de vierde plaats steken, omdat hun auto in deze configuratie minder efficiënt en bestuurbaar lijkt te zijn. Zijn vermogen om mensen voorbij te suizen op de lange klim naar Les Combes was verdwenen."