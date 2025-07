Verstappen reageert op geruchten en legt ontmoeting met Wolff uit

Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op de verhalen over een 'geheime' ontmoeting met Toto Wolff op scenario. De Nederlander haalt er zijn schouders over op, en dat hij niet zoveel geeft om dit soort verhalen.

Verstappen heeft genoten van zijn twee vrije weken. Hij vertrok naar Sardinië, waar hij voor de kust ronddobberde met zijn jacht 'Unleash the Lion'. Hij was niet de enige die vakantie vierde op het Italiaanse eiland, want ook de boot van Mercedes-teambaas Toto Wolff werd gespot.

Het internet ging los, en er werd veel nepnieuws verspreid. Zo werden er nepfoto's gedeeld waarop het leek alsof Wolff en Verstappen samen in een vliegtuig stapten. Verder werd er gesuggereerd dat Wolff en Verstappen naast elkaar lagen in de haven, maar de internetspeurders schreven de verkeerde boot toe aan Wolff.

Wolff ontkent onderhandelingen

Het zorgde voor veel geruchten over een mogelijke transfer van Verstappen naar Mercedes. Zo stelde voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya dat er iets was getekend, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Wolff stelde bij de Oostenrijkse omroep ORF dat het gewoon toeval was dat ze allebei op dezelfde plek vakantie vierden. Hij wilde niet zeggen of ze elkaar hadden ontmoet.

Vakantie vieren

In België werd Verstappen door de internationale media gevraagd naar deze 'ontmoeting': "Ik was aan het zwemmen in de zee. Ik weet het niet. Ik geef niet echt om dit soort dingen, want ik was gewoon vakantie aan het vieren met mijn vrienden en familie."

'Dit soort dingen kunnen gebeuren'

Het feit dat Wolff ook ronddobberde voor de kust van Sardinië, zegt Verstappen niets: "Als er ook andere mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, dan kan dat gebeuren. Er zijn meerdere mensen op het eiland dan alleen ik, Toto en de familie. Als je naar hetzelfde eiland gaat, dan kunnen dit soort dingen gebeuren."