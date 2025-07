Lawson openbaart geheimen over eerste seizoenshelft

Liam Lawson heeft een moeizame start van zijn eerst volledige seizoen achter de rug. De Nieuw-Zeelander werd na twee Grands Prix al gedegradeerd naar Racing Bulls, maar ondanks de moeizame periode is hij er goed vanaf gekomen.

In gesprek met F1.com vertelt Lawson dat hij er nu helemaal overheen is. Hij blijft dezelfde mentaliteit hebben als daarvoor. Lawson heeft momenteel twaalf punten verzameld en staat nu zestiende.

Niet dichtbij genoeg

Liam Lawson begon het seizoen bij Red Bull Racing, maar het resulteerde al snel in een drama verhaal voor de Nieuw-Zeelander. Lawson kwam maar niet genoeg in de buurt van Max Verstappen: "Het begin van het jaar hadden we de grote verandering met de teamwissel en dan niet echt de tijd hebben om alles onder de knie te krijgen, elk weekend racen en proberen om op het niveau te komen waar ik moet zijn. Het is veel geweest", zegt Lawson tegenover F1.com.

Lawson moest gelijk gaan performen in de Racing Bulls: "We weten allemaal dat we nog een paar races voor de boeg hebben. Je zit nog steeds in die mindset, je denkt nog steeds aan wat er net is gebeurd, hoe we ons de komende races gaan verbeteren en hoe ik mezelf ga verbeteren. Je zit er gewoon in."

Eindelijk rust

De eerste seizoenshelft was voor Lawson een heuse achtbaan. De Nieuw-Zeelander is blij dat hij nu iets rustiger kan ademhalen: "Het is fijn om wat tijd te hebben om op adem te komen, maar mentaal denk ik aan België en Hongarije die eraan komen en ik probeer die pauze in te gaan met een paar goede races."

"Ik denk dat één ding duidelijk moet zijn: tussen de eerste paar races, de teamwissel en de reis naar Japan is er voor mij mentaal niets veranderd", concludeerde hij. Lawson staat momenteel boven Red Bull-coureur Yuki Tsunoda in het wereldkampioenschap.