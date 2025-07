'Ben Sulayem behandeld F1-coureurs als kleine kinderen'

Autosportfederatie FIA organiseert eind dit jaar presidentsverkiezingen. Momenteel is Mohammed Ben Sulayem de FIA-president, maar Tim Mayer wil een serieuze gooi doen naar het presidentschap. Hij zal het moeten opnemen tegen Ben Sulayem.

In de Parc Fermé-podcast vertelt Tim Mayer over zijn concurrent Ben Sulayem. Hij zegt dat de huidige president de coureurs behandelt als kleine kinderen. Mayer is een Britse oud-official en was tot vorig jaar steward bij veel raceweekenden.

Verandering

Volgens Mayer verandert de FIA constant, zo vertelt hij in de Parc Fermé-podcast: "Naar mijn mening heeft de nadruk niet gelegen op de resultaten. De focus lag op de consolidatie van macht op een ongekende manier. De statuten van de FIA zijn veranderd en veranderd en nog eens veranderd."

Mayer wil dus meer consistentie binnen de FIA: "Elke keer is het een korte, stapsgewijze verandering geweest in de richting van waar we nu zijn, namelijk dat we het niet meer over democratie hebben, ook al is dat het platform waarmee hij, FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, op de proppen kwam."

Echte vertegenwoordiging

Over de jaren heeft Ben Sulayem heel wat commentaar over zich heen gekregen. Mayer is dus niet de enige, maar hij vindt wel dat de FIA en dus ook de Formule 1 echte vertegenwoordiging nodig heeft.

"We hebben het niet meer over echte vertegenwoordiging, omdat de mensen die gekozen zijn om te vertegenwoordigen niet eens meer kunnen praten met hun leden die ze geacht worden te vertegenwoordigen. Dus dit is gewoon een verschrikkelijke uitholling van de bestuursnormen in de FIA."

Kleine kinderen

Ook het gedrag van Ben Sulayem naar de coureurs is niet oké volgens Tim Mayer: "Ik denk ook dat de relatie die hij heeft met bijvoorbeeld de coureurs niet de manier is waarop een orgaan als de FIA zou moeten werken. De relatie die hij heeft met de promotors en de teams is dezelfde.

"We moeten al deze belanghebbenden, deze mensen die hun tijd hebben geïnvesteerd, hun leven in sommige gevallen, hun carrière, niet behandelen alsof het stoute kinderen zijn. Dat is gewoon niet de manier om het te doen. Dus ik ben echt tot de conclusie gekomen dat dit moet veranderen."