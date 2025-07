'FIA denkt aan grote verandering voor toekomst F1'

De kans is aanwezig dat het grondeffect uit de Formule 1 gaat verdwijnen. Het Italiaanse AutoRacer meldt dat de FIA aan het onderzoeken is om het grondeffect te verbieden. Het medium meldt dat de Venturi-tunnels die onder de auto's zitten volgend seizoen verboden zijn.

Sinds 2022 maakt de Formule 1 weer gebruik van het grondeffect. Het idee daarachter was om de vuile lucht, die het inhalen belemmerde, te verminderen. Zo zou het inhalen makkelijker moeten gaan. In 2025 lijkt de vuile lucht echter weer een rol te spelen, en voor het komende seizoen komt er een nieuw type wagen.

Wat is grondeffect?

AutoRacer stelt dus dat de Formule 1 van het grondeffect af wil. Bij grondeffect krijgt een Formule 1-auto meer downforce. Dat wordt gegenereerd door de Venturi-tunnels die onder de auto zitten. Als een auto meer downforce heeft, zorgt dat voor meer stabiliteit en grip in bochten. Door de tunnels onder de auto wordt de auto zo goed als tegen de grond gezogen. Door de lage luchtdruk die daar is, krijgt de auto meer downforce.

Het grondeffect wordt niet alleen door Formule 1-bolides gebruikt. Ook hedendaagse vliegtuigen gebruiken de techniek. Bij vliegtuigen gebeurt dit tijdens het landen en opstijgen van het toestel. In de Formule 1 is het grondeffect vooral van toepassing geweest in de jaren '70 en '80 en vanaf 2022.

Verdwijning van het grondeffect

Wat houdt de verdwijning van het grondeffect dan precies in? Volgens AutoRacer is dat nog niet helemaal duidelijk. Het medium stelt wel dat teams vanaf volgend jaar niet meer hoeven te leunen op de onderkant van hun bolide. De kans is aanwezig dat de Formule 1 terugkeert naar een oud concept. Daar is de vloer van de auto zo goed als vlak en zijn het de vleugels die de downforce volledig genereren. Mogelijk keert dan ook 'rake' terug. Dat is als de achterkant van de auto hoger staat dan de voorkant.