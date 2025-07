'Chaos bij Viaplay: uitzendrechten in de uitverkoop'

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. Bij de van oorsprong Scandinavische dienst loopt niet alles op rolletjes, en volgens nieuwe verhalen lijkt het erop dat ze veel uitzendrechten voor sport gaan verkopen. Mogelijk blijft alleen de Formule 1 over.

Viaplay betrad de Nederlandse markt met veel bombarie, en met de Formule 1 haalden ze in 2022 direct een grote vis in huis. Naast de koningsklasse van de autosport trokken ze ook onder meer het darts en de Engelse Premier League aan. Al snel regende het klachten, vooral het Nederlandse Formule 1-publiek was kritisch op de gang van zaken.

De kwaliteiten van de streams viel tegen, en ook de duurdere abonnementsvormen die dit jaar werd ingevoerd vielen niet in de smaak. Viaplay kampte daarnaast geruime tijd met financiële problemen, en afgelopen week werd bekend dat ze veel abonnees zijn verloren. Dit ging echter niet over abonnees in Nederland, maar in alle gebieden waar ze actief zijn. Naast Nederland zijn ze vooral actief in Scandinavië.

Uitzendrechten in de etalage

Viaplay versoberde recent de dartsuitzendingen, en volgens het doorgaans goed ingevoerde Totaal TV zitten er meer veranderingen aan te komen. Het medium meldt dat de sportrechten in Nederland in de etalage zouden staan. Insiders melden aan Totaal TV dat alles te koop zou staan, en dat de rechten ook in pakketten worden aangeboden bij TV-zenders.

Dat Viaplay bereid is om belangrijke rechten van de hand te doen, werd eerder dit jaar al duidelijk. Ze verleenden een sublicentie aan het concurrerende Prime Video, waardoor er daar aankomend seizoen 38 wedstrijden uit de Premier League te zien zijn.

Wat gaat er gebeuren met de Formule 1?

De vraag is nu wat er met de Formule 1 gaat gebeuren. De koningsklasse van de autosport is het vlaggenschip van Viaplay, en ze hebben voorafgaand dit seizoen flink in de uitzendingen geïnvesteerd door onder meer Rob Kamphues vast te leggen.

Volgens Totaal TV lijkt de Formule 1 de uitzondering te zijn bij het verkopen van de uitzendrechten. Het lijkt er volgens het medium sterk op dat ze de Formule 1-rechten exclusief in handen willen houden.

De Formule 1 is in Nederland ook te zien bij F1 TV Pro. De streamingdienst van de Formule 1 is populair, al is het onduidelijk hoeveel Nederlanders op deze manier naar de sport kijken.