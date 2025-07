Nieuwe dreun voor Viaplay: Dramatische afname aantal abonnees

Streamingdienst Viaplay heeft weer een nieuwe klap te verwerken gekregen. Viaplay heeft vandaag bekendgemaakt dat het aantal abonnees flink is afgenomen in het afgelopen kwartaal. Daarnaast is ook de omzet flink gedaald. Verder waren veel fans kritisch op de sociale media.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. De Scandinavische streamingdienst begon vol goede moed aan het nieuwe avontuur, maar al snel werd duidelijk werden ze overspoeld door kritiek. De kwaliteit van de streams was slecht, en de commentatoren vielen ook niet in de smaak. In de jaren daarna kampte Viaplay ook met flinke financiële problemen.

Minder abonnees

Viaplay heeft vandaag bekendgemaakt dat het aantal abonnees in het afgelopen kwartaal flink is afgenomen. In de landen waar ze actief zijn hadden ze 4,3 miljoen abonnees, terwijl dat een kwartaal eerder nog ging om een aantal van 4,7 miljoen abonnees. Het is een flinke afname, maar volgens Viaplay is dit te verklaren.

Het is namelijk zo dat grote sportcompetities in de afgelopen maanden zijn gestopt. Zo kwamen de seizoenen in de Engelse Premier League en andere grote voetbaltoernooien ten einde, en dat betekende dat klanten hun abonnement beëindigden. Daarnaast is het aantal zakelijke abonnees vergeleken met vorig jaar ook flink gedaald. Met hoeveel deze is gedaald, wordt niet duidelijk gemaakt.

Omzet is gedaald

De afname van het aantal abonnees is niet het enige probleem, want ook de omzet is gedaald. De opbrengsten bedroegen ruim 4,3 miljard Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 380 miljoen euro. Het klinkt nog steeds als een groot bedrag, maar het ligt wel veel lager dan in de eerdere perioden. De omzet is vergeleken met vorig jaar zo'n 3,8 procent afgenomen.

Flinke concurrentie

Bij Viaplay zullen ze hopen dat de start van de voetbalcompetities in de komende maand weer voor een groei gaan zorgen. Het Formule 1-seizoen is inmiddels op de helft, en Viaplay krijgt op dit gebied steeds meer concurrentie. Zo is de sport in Nederland ook te zien bij F1 TV Pro, en zendt RTL Duitsland een aantal races gratis uit.