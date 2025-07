Vettel geeft duidelijkheid over Formule 1-comeback

Sebastian Vettel denkt nog altijd na over een comeback in de autosport. Hij overweegt niet alleen een job naast de baan, maar hij zou ook graag weer achter het stuur kruipen. Een terugkeer in de Formule 1 lijkt echter wel uitgesloten te zijn.

Vettel hing eind 2022 zijn helm aan de wilgen. De viervoudig wereldkampioen wilde meer tijd doorbrengen met zijn gezin, en focuste zich vooral op zaken naast de baan. Vettel reed nog een aantal demoruns met historische Formule 1-wagens, en hij werkte een test af met een Hypercar van Porsche. Een avontuur in het WEC en deelnemen aan de 24 uur van Le Mans behoren tot de opties voor Vettel.

Vettel heeft een nieuwe mening

In een interview met Auto, Motor und Sport stelt hij dat er gesprekken zijn gevoerd. De puzzelstukjes zijn nog niet op hun plaats gevallen, maar Vettel heeft wel interesse in de enduranceracerij: "Eerlijk gezegd was ik eerst niet zo geïnteresseerd in endurance vanuit mijn perspectief van een eenzame coureur. Nu zie ik het anders. Ik vind het heel spannend, deze teamstructuur, het delen van de auto en het sluiten van compromissen."

WEC past in de agenda

Een ander belangrijk punt, is dat het WEC-seizoen niet het hele jaar in beslag neemt. Vettel kan dus veel tijd doorbrengen met zijn geliefden: "In de autosport kan je moeilijk zeggen dat je maar de helft van de races wil rijden. Het WEC zou goed bij mij passen met zijn acht races, die ook een andere structuur hebben dan in de Formule 1."

Vettel staat er weer voor open op te racen: "Het is altijd de vraag hoe intensief je iets wil gaan doen. Voor mij is het altijd zo geweest, dat als ik me ergens aan committeer, ik het ook goed wil doen. Gewoon even een stukje doorrijden, is niets voor mij."

Comeback in de Formule 1?

Een comeback in de Formule 1 als coureur zit er dan ook niet meer in: "De Formule 1 is afgesloten. Op een gegeven moment is de tijd rijp om het aan anderen over te laten. Dat zie je nu met de rookies. Ik vind het goed dat er een hele groep coureurs is vervangen. Dit is geen kritiek tegen de oudere coureurs, maar juist een stem vóór de jonge jongens. Vroeger maakt het me niets uit welke gevestigde namen er niet meer reden. Het belangrijkste was dat ik reed."