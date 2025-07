Zuid-Afrika komt met groot nieuws over komst Formule 1

De Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur Gayton McKenzie heeft bekendgemaakt dat er in de komende twee weken een grote meeting met de Formule 1 op de planning staat.

Het circuit van Kyalami heeft toestemming gekregen om zijn ontwerp aan te passen. Zo zou een terugkeer naar Zuid-Afrika niet onmogelijk zijn. De laatste keer dat de Formule 1 naar Zuid-Afrika kwam, was in 1993.

'Vele lachen'

The South African meldt dat McKenzie graag de Formule 1 zou willen laten terugkeren naar Zuid-Afrika: "Velen lachten toen ik de woorden 'Formule 1 moet terugkomen naar Zuid-Afrika' uitsprak. Eén man in het bijzonder die niet lachte was Toby Venter, de eigenaar van het Kyalami-circuit."

"Toen ik hem vertelde dat de regering geen geld heeft om Formule 1 te organiseren vanwege andere, dringendere prioriteiten en dat we niet in staat zouden zijn om hem te helpen betalen om het circuit de F1-normen te laten halen, keek hij me in de ogen en zei dat hij het als zijn patriottische plicht zou zien om dat wel te doen."

Meerdere meetings

"We hebben meerdere ontmoetingen gehad met het management van de F1, met een cruciale vergadering in de komende twee weken", zo zegt McKenzie tegenover The South African.

McKenzie is trots op eerdere evenementen in het land: "Tegen degenen die zeggen dat het land het zich niet kan veroorloven om de F1 te organiseren, zeg ik dat het land het zich niet kan veroorloven om het niet te doen... We hebben de beste FIFA World Cup georganiseerd. We hebben ons land op de kaart gezet voor grote evenementen en moeten nu niet terugkeren."

Steun van bedrijven

Bedrijven als MTN, MultiChoice, Heineken en andere bedrijven hebben hun steun uitgesproken voor een toekomstige Grand Prix in Zuid-Afrika. McKenzie zegt daarover: "Zij zullen samen met ons aanwezig zijn bij de bijeenkomst met de Formule 1 aan het einde van de maand."