Fans vernielen F1-wagens op Silverstone: duizenden euro's schade

Het raceweekend op het circuit van Silverstone was afgelopen weekend een echte publiekstrekker. Er kwamen 500.000 fans op het raceweekend af, maar die wisten zich niet allemaal te gedragen. De politie moest ingrijpen nadat fans klassieke Formule 1-wagens beschadigden.

Op het circuit van Silverstone was er veel te doen voor de aanwezige fans. Er waren bijvoorbeeld veel klassieke wagens aanwezig op het terrein, die ook in actie kwamen tijdens een aantal demoruns. Er waren bijvoorbeeld veel klassieke wagens aanwezig uit de loopbaan van de recent overleden Eddie Jordan. Veel auto's werden tentoongesteld op het terrein, en fans konden zo dicht bij het echte werk komen.

Stuur gestolen

Maar niet alle fans wisten zich te gedragen, want er vonden meerdere incidenten plaats. Op vrijdag werd er een stuur gestolen uit een Leyton House CG901 uit 1990. Op beelden is te zien hoe een fan in een McLaren-shirtje eerst in een Brabham BT59 klom. Volgens The Race probeerde hij hier het stuur te stelen, wat mislukte. Daarna kreeg hij wel het stuur van de Leyton House in handen. The Race meldt dat de politie van Northamptonshire op zoek is naar deze man.

Andere auto raakt beschadigd

Tijdens het raceweekend viel er nog een incident plaats, waarbij een andere Formule 1-wagen beschadigd raakte. Uit beelden op sociale media blijkt dat het gaat om een Racing Point-bolide uit 2019. De politie liet aan The Race weten dat ze hier hebben ingegrepen: "Op vrijdag kregen we een melding dat een klassieke Formule 1-wagen voor duizenden ponden schade had opgelopen. Deze schade zou zijn veroorzaakt doordat iemand in de auto was geklommen."

"Agenten voerden een eerste onderzoek uit en identificeerden de verdachten. Drie mannen van 23, 25 en 27 jaar werden gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van schade aan een voertuig, en daarna werden ze in hechtenis genomen. Na een grondig onderzoek naar de omstandigheden werden ze zonder verdere vervolging vrijgelaten."

Het lijkt erop dat het hier ging om een groepje influencers, waaronder een bekende Britse YouTuber.