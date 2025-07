Pisnijdige Piastri weigert in te gaan op controversieel incident met Verstappen

Oscar Piastri zorgde vandaag voor veel controverse in de Britse Grand Prix. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden voor zijn remactie ten opzichte van Max Verstappen. Piastri kwam als tweede over de streep, en na afloop was hij woest. Hij wilde niets zeggen over het moment.

Piastri leek op weg te zijn naar een makkelijke zege in de regen op het circuit van Silverstone. Toen de tweede Safety Car-periode ten einde kwam, deed hij echter iets opmerkelijks. Piastri drukte vol op de rem, waardoor Verstappen hem inhaalde. De Red Bull-coureur schrok zich rot, en spinde een paar bochten later.

Niet te veel zeggen

De stewards grepen in, en gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Met een gezicht op onweer verscheen Piastri voor de camera. Hij weigerde uitgebreid antwoord te geven op de vragen van Jenson Button: "Ik ga niet te veel zeggen. Dan werk ik mezelf in de problemen. Ik wil Nico (Hülkenberg, red.) feliciteren, ik denk dat dat het hoogtepunt van vandaag is."

'Blijkbaar mag je niet remmen'

Piastri weigerde uitgebreid in te gaan op zijn zware straf. Toch liet hij doorschemeren dat hij het niet eens was met de beslissing van de stewards. Zuchtend ging hij verder met zijn verhaal: "Blijkbaar mag je niet meer remmen achter de Safety Car. Ik heb het in de vijf rondjes daarvoor ook gedaan. Maar ik ga er niet te veel over zeggen, dan krijg ik echt problemen!"

Liefde is niet verdwenen

Piastri feliciteerde zijn teamgenoot Norris nog wel met zijn zege. Met een knipoog sloot de Australiër zijn verhaal af: "Ik houd nog steeds van Silverstone hoor, maar vandaag vond ik wat minder leuk!"

Piastri voert nog wel het wereldkampioenschap aan, maar hij was niet happy. De Australiër zal even moet afkoelen, en mag over twee weken in België weer gaan jagen op nieuwe successen.