Hamilton in de wolken: "We mogen dromen van een sterk weekend"

Lewis Hamilton kende een opvallend positieve vrijdag op zijn thuiscircuit van Silverstone. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde de snelste tijd in VT1, en noteerde de derde tijd in VT2. Hamilton is trots en stelt dat hij kan dromen van een mooi weekend.

Hamilton rijdt op het circuit van Silverstone zijn thuisrace. Voor het eerst betrad hij de baan als een Ferrari-coureur, en dat gaf hem een goed gevoel. Op de tribunes zaten veel mensen met Ferrari-petjes, en Hamilton zwaaide bij het begin van de eerste training enthousiast naar hen. Het gaf hem vleugels, en hij noteerde direct de snelste tijd. Ferrari zag er opvallend positief uit tijdens de eerste trainingen.

Genieten

Na afloop klonk hij enthousiast bij de internationale media: "Het was echt een goede dag, geweldig om al het publiek te zien! Dat was geweldig. En het is ongelooflijk om hier op Silverstone te rijden in een auto van Ferrari." Hij was tevreden met het resultaat: "Red Bull en McLaren hebben een update meegenomen, dus dat wij er nog bij zitten terwijl zij een stap hebben gezet, is echt positief."

Vooruitgang

Hamilton heeft ook een goed gevoel in de auto: "Ik boek nu veel vooruitgang met de auto en ik voel me een stuk comfortabeler, omdat ik weet waar die moet staan. Ik denk dat we in VT2 nog niet stonden waar we moesten zijn. In VT2 had ik het zeker wat moeilijker, maar we weten welke veranderingen we moeten doorvoeren voor de volgende sessie."

Dromen

Een goed resultaat lijkt mogelijk te zijn. Hamilton heeft zijn thuisrace al meerdere keren gewonnen, maar het blijft een droom: "Ik heb zeker het gevoel dat we mogen dromen van een sterk weekend, absoluut. Het uitvoeren, alles samenbrengen en het maximale eruit halen is dan weer iets anders. Maar ik denk dat ik mezelf zo goed mogelijk ga voorbereiden om ervoor te zorgen dat we het beste resultaat behalen."