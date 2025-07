Max Verstappen geeft niet op: "We blijven hard pushen!"

Max Verstappen kende vorige week een rampzalige race op de Red Bull Ring. Hij viel al na drie bochten uit na en incident met Andrea Kimi Antonelli. Aankomend weekend kan hij sportieve revanche gaan nemen in Silverstone, en hij stelt dat ze moeten blijven pushen.

Verstappen heeft de strijd om de wereldtitel definitief opgegeven. Hij stelde al dat hij niet keek naar de wereldtitel, en in Oostenrijk groeide zijn achterstand op de McLarens. Na het rampzalige weekend op de Red Bull Ring, mag Verstappen nu op jacht gaan naar nieuwe successen op het iconische circuit van Silverstone. Het is een circuit waar hij in het verleden wist te winnen, maar voor dit jaar is hij zeker niet de favoriet.

Red Bull blijft pushen

In zijn preview op het Britse Grand Prix-weekend, is Verstappen duidelijk: "Oostenrijk was een weekend om snel te vergeten. We hadden behoorlijk wat pech en het resultaat was niet wat we wilden. We willen echter sterker terugkomen en hopelijk analyseren we hoe we meer snelheid kunnen vinden, zodat we competitiever kunnen zijn in de volgende thuisrace van het team."

Volgens Verstappen heeft Red Bull gezocht naar mogelijke oplossingen om beter voor de dag te komen: "We hebben gekeken naar wat er dit weekend misging en we zullen er alles aan doen door als team te blijven pushen."

'We gaan zien wat er gebeurt'

Verstappen heeft wel veel zin in de Britse Grand Prix, want hij is groot fan van het circuit: "Silverstone heeft veel snelle bochten waar het moeilijk is om in te halen en het is een circuit met veel historie. Het is altijd druk voor ons, met veel evenementen, maar het is fijn voor het team om dit weekend dicht bij huis te zijn. Je weet nooit wat het weer brengt, dus we zullen zien wat er gebeurt."