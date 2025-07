Cadillac pleit voor komst twaalfde F1-team

In 2026 gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1. Ook zien we dan een nieuw team op de grid verschijnen in de vorm van Cadillac. De Amerikaanse renstal wordt het elfde team op de grid. De teambaas van het nieuwe team pleit direct ook voor een twaalfde team.

Het wordt voor het eerst sinds 2016 dat er weer elf teams op de grid staan. Het laatste team dat verdween en waar er geen nieuw team voor terugkwam was Manor Racing. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon pleit nu al voor een twaalfde team op de grid.

Niet het enige team

Cadillac was zeker niet het enige team dat voor het elfde plekje op de grid streed. Ook Hitech, Rodin en LKY Sunz brachten een bod uit op het plekje. Volgens Lowdon is er dus nog meer dan genoeg plek voor extra competitie: "Het is een wereldkampioenschap", legt de Cacillac-teambaas uit aan de media. "Ik vergelijk het vaak met de Olympische Spelen."

"Dit is geen franchisesport, maar een echt wereldkampioenschap, waar de besten van de wereld elkaar ontmoeten en het tegen elkaar opnemen. De beste teams, de beste coureurs. Formule 1 is voor mij de beste teamsport ter wereld. Je hebt duizend spelers aan elke kant, allemaal op hun plaats. Het is mijn taak om de beste duizend spelers te vinden en ervoor te zorgen dat ze op de juiste plaats op het veld staan."

Niet eenvoudig

Het is niet eenvoudig laat de teambaas van het Amerikaanse team weten: "Formule 1-auto’s bouwen is geen eenvoudige klus en daarom is het goed dat het proces rigoureus is", aldus de Brit. "Ik denk dat je om toegelaten te worden tot de top van de autosport, moet laten zien dat het wel haalbaar is. En ik denk dat in het belang van de fans de grid vol moet zijn."