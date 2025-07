Racing Bulls onthult speciale kleurstelling voor Silverstone

Het team van Racing Bulls rijdt aankomend weekend in Silverstone met een opvallende kleurstelling. De Italiaanse renstal heeft de handen ineen geslagen met een kunstenaar, en hun witte wagen is voorzien van een aantal street art-details. De wagen is een soort rijdend kunstwerk.

Racing Bulls hintte in de afgelopen dagen al meerdere keren op een aangepaste livery voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Vandaag trokken coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson het doek van de eenmalige aangepaste livery voor de race op Silverstone. De witte basiskleur blijft aanwezig, maar verder zijn er allerlei kunstige vormen te zien over de gehele auto. Sponsorstickers hebben wel gewoon hun plek behouden.

Samenwerking met kunstenaar

Deze livery komt voort uit een samenwerken tussen Racing Bulls, kledingpartner Hugo Boss en de Nigeriaanse kunstenaar Slawn. De wereldberoemde kunstenaar staat bekend om zijn street art, en zijn kunst is aankomend weekend niet alleen te zien op de auto's van Hadjar en Tsunoda.

Ook de racepakken van de coureurs en de teamkleding zullen worden voorzien van de hippe designs van Slawn. Volgens Racing Bulls zal hij zich op donderdag ook in de paddock melden voor een aantal activiteiten met Hadjar en Lawson. Slawn is trots op zijn design, zo legt hij uit in het persbericht: "Kunst ontmoet hier snelheid, en ik bracht de waanzin. Ik wil Hugo Boss en Racing Bulls bedanken voor het vertrouwen in de visie."

Andere teams komen met kleine wijzigingen

Naast Racing Bulls zullen ook Williams en Mercedes hun livery iets aanpassen. In hun gevallen gaat het echter om kleine wijzigingen aan de logo's en de racepakken. Racing Bulls is tot zover bekend het enige team dat echt met een grote verandering komt. Ze gaan hiermee jagen op een goed resultaat.

Racing Bulls staat momenteel op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap met 36 WK-punten.