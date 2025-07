Tsunoda volledig de weg kwijt: "Weet niet wat ik verkeerd doe"

Yuki Tsunoda kende ook in Oostenrijk weer een rampzalige race. De Japanse Red Bull-coureur kwam als zestiende en laatste over de streep, en daar was hij niet blij mee. Hij heeft echter geen idee wat er de hele tijd misgaat.

Door de vroege uitvalbeurt van Max Verstappen, moest Yuki Tsunoda de kar trekken voor Red Bull op de eigen Red Bull Ring. Tsunoda probeerde zich naar voren te vechten, ontving een straf voor een moment met Franco Colapinto en kon vervolgens geen vuist maken. De zestiende plaats was het eindresultaat, en dat was een nieuwe dreun voor de Japanse coureur.

Wat gaat er fout?

Hij nam alle schuld op zich voor het moment met Colapinto, maar wist verder niet zo goed wat er aan de hand was. Bij Motorsport.com legde hij het uit: "Los van het incident was de pace gewoon heel erg slecht. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik verkeer doe, maar het verschil tussen waar ik moet zitten en waar ik niet zit, is gigantisch."

"Ik probeer te begrijpen waar het probleem precies zit, maar zelfs als we de data erbij pakken, is het heel erg moeilijk te verklaren. Toch zal ik erachter moeten zien te komen."

Geen grip

Aan het begin van de race voelde de auto nog goed aan: "In de eerste paar rondjes was de auto geweldig, maar vervolgens 'smelt' de band. Elke bocht en elke ronde weer een beetje meer. Wat ik ook probeer, ik heb steeds minder grip. We hebben meerdere pitstops geprobeerd, maar niks werkte echt."

Snelheid over een enkele ronde

In de kwalificatie ging het ook niet goed met Tsunoda, al was het verschil met Verstappen niet zo groot. De Japanner zit met de handen in het haar: "Wat betreft mijn snelheid over één ronde, dat gaat elk weekend beter. Maar de race is telkens een ander verhaal. De banden blijven gewoon niet goed. Misschien doe ik iets verkeerd, maar ik moet echt uit zien te vogelen waarom het gebeurt, want in de race heb ik gewoon geen grip."

"Het positieve is dus dat de snelheid over één rondje beter wordt. Maar de racepace? Ik heb echt geen idee wat daarmee aan de hand is."