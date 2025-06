FIA onthult wijziging aan F1-kalender en kondigt drie testweken aan

Autosportfederatie FIA heeft de Formule 1-kalender voor volgend seizoen een update gegeven. Ze hebben de Grand Prix van Azerbeidzjan met een dag verschoven én ze hebben gedeeld wanneer de testdagen in 2026 worden verreden.

De Formule 1 gaat er volgend jaar hel anders uit zien dat dit jaar. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat vormt een uitdaging voor alle teams en de motorfabrikanten. Daarnaast ziet de kalender er voor volgend jaar zeer anders uit dan nu het geval is, en daar heeft de FIA dus ook een verandering aan doorgevoerd, zo melden ze in een nieuwe update.

Drie testweken

Aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, hebben de teams meer testtijd gekregen. Er staan in 2026 namelijk drie testweken op het programma. Van 26 tot en met 30 januari staat er in Barcelona een eerste testweek op het programma. Het gaat om een soort shakedown-week, waar de teams achter gesloten deuren de baan op gaan met de nieuwe wagens.

Het Formule 1-circus stapt daarna in het vliegtuig voor de twee volgende testweken. Van 11 tot en met 13 februari wordt er getest op het circuit van Sakhir in Bahrein. De derde en laatste testweek volgt op 18, 19 en 20 februari in Bahrein. In de voorgaande jaren vonden de wintertests ook al plaats op het circuit van Sakhir.

Grand Prix van Azerbeidzjan

De FIA heeft verder ook een andere wijziging doorgevoerd aan de F1-kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt namelijk één dag naar voren gehaald. De coureurs zullen volgend jaar op zaterdag 26 september door de straten van Bakoe gaan racen. Hierdoor staat er voor het eerst sinds 2024 weer een race op zaterdag op de kalender. De reden voor deze wijziging is de nationale feestdag in Azerbeidzjan, die anders op dezelfde dag zou vallen als de race.