F2-race wederom opgeschrikt door bizarre crash

De Formule 2-sprintrace in Oostenrijk is wederom opgeschrikt door een grote crash in de derde bocht. Ditmaal vloog er geen auto over de kop, maar klapten meerdere auto's op een bijzondere wijze op elkaar. Voor Richard Verschoor was dit gunstig, want de crashende coureurs zijn zijn directe concurrenten.

Voor de tweede keer vandaag ging het helemaal mis in de sprintrace op de Red Bull Ring. In de laatste ronde van de race spinde Amaury Cordeel in bocht 3, waarna een aantal andere coureurs hem niet meer konden ontwijken en onder hem schoven. Het ging om Gabriele Mini, Leonardo Fornaroli en John Bennett. Deze coureurs vochten even daarvoor met Nederlander Verschoor, die kon profiteren van de blunders van zijn rivalen.

Eerdere crash

Het was het tweede grote incident van deze race. Eerder vloog de Franse Trident-coureur Sami Meguetounif over de kop toen hij tegen de auto's van Arvid Lindblad en Luke Browning aan was gereden. De halo zorgde ervoor dat de coureurs ongedeerd bleven bij dit incident. Het zorgde voor een rode vlag, waardoor de race stillag.

Onoplettendheid

De race liep hierdoor veel vertraging op, waardoor er met een half uur te gaan voor de Formule 1-kwalificatie nog werd geracet. In de slotfase ging het dus weer helemaal mis toen Cordeel spinde, en veel andere coureurs klaarblijkelijk niet goed op zaten te letten. Mini, Fornaroli en Bennett kwamen hierdoor op stilstand onder de auto van Cordeel. Er ontstond een soort harmonica-effect, en de schade was zeer groot.

Zege voor Marti, succes voor Verschoor

De sprintrace werd uiteindelijk gewonnen door het Spaanse Red Bull-talent Josep Maria Marti. Hij kwam over de streep voor Joshua Dürksen en Roman Stanek. Verschoor werd vierde, vlak voor Sebastián Montoya en McLaren-coureur Alex Dunne. Morgen staat de hoofdrace op het programma.