Hamilton luidt noodklok over belangrijke Ferrari-updates

Het team van Ferrari heeft een gloednieuwe vloer meegenomen naar Oostenrijk. Het moet ze meer performance gaan opleveren, maar Lewis Hamilton klinkt niet bepaald positief. De Brit is niet heel happy, en stelt dat Ferrari nog flink wat performance tekort komt.

Ferrari heeft hard gewerkt om de nieuwe vloer af te krijgen voor het raceweekend op de Red Bull Ring. Hamilton reed in Oostenrijk in de eerste twee vrije trainingen met het onderdeel, maar hij wist geen grootste prestaties neer te zetten. Hij sloot de dag af met een tiende tijd in de tweede vrije training, terwijl hij eerder op de dag een negende tijd had gereden.

Problemen

Hamilton verklaarde bij de internationale media dat hij kampte met een paar probleempjes: "We hadden in de eerste training een probleem met de versnellingsbak. Dat was frustrerend, maar de jongens hebben geweldig werk geleverd door de bak te vervangen voor de tweede training."

"Maar als je naar alles kijkt, dan was de dag niet spectaculair. Charles had zes tienden achterstand, ik bijna een seconde. Dat is natuurlijk niet heel ideaal. We gaan wat dingen proberen om dichterbij te komen, maar we gaan dit weekend niet vooraan meedoen."

De nieuwe vloer

De nieuwe vloer kon Hamilton ook niet helemaal bekoren, zo laat hij eerlijk weten: "Er is ontzettend veel werk in de nieuwe vloer gestoken, maar zoals je ziet verandert dat onze positie niet meteen. De vloer voelt op zich niet verkeerd aan, maar we komen simpelweg nog wat snelheid tekort."

Vandaag krijgt Hamilton de kans om weer wat meters te maken, en om een sprong voorwaarts te maken. De derde vrije training in de Red Bull Ring staat op het punt van beginnen, terwijl later vandaag ook de altijd belangrijke kwalificatie op het programma staat. Hamilton zal moeten proberen om de wagen onder controle te krijgen.