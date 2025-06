Hamilton haalt opgelucht adem en ontloopt straf

De stewards hebben snel een besluit genomen over het moment tussen Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli. Het ging om een vreemd moment in de tweede vrije training, maar Hamilton komt goed weg met slechts een waarschuwing.

Hamilton en Antonelli raakten elkaar bijna tijdens de tweede vrije training op de Red Bull Ring. Antonelli was bezig met een snel rondje toen hij de langzaam rijdende Ferrari van Hamilton tegenkwam. De Italiaan kon uitwijken, en voorkwam een incident. Hamilton gaf direct aan dat hij de Mercedes niet zag aankomen, en hij bood direct zijn excuses aan.

Hamilton en Antonelli moesten zich bij de stewards melden om het moment te bespreken. De stewards hadden nog geen twintig minuten nodig om tot een oordeel te komen. Ze hebben naar de verklaringen van de coureurs geluisterd, de data bekeken en ze hebben de onboardbeelden doorgenomen.

Hamilton lette niet goed op

Volgens de stewards keek Hamilton de hele tijd in zijn spiegels om te kijken of er snellere auto's aankwamen. Daarnaast zou hij door het team zijn gewaarschuwd over het feit dat Antonelli onderweg weg was. Toch bewoog Hamilton volgens de stewards heel langzaam naar de racelijn bij het aansturen voor bocht 4.

Volgens de stewards blokkeerde hij met deze actie Antonelli. Ze stelden dat de Italiaan actie moest ondernemen om een mogelijk incident te voorkomen. Hamilton bood direct zijn excuses aan, en dat werkt ook genoteerd door de stewards.

Hamilton krijgt een waarschuwing

Aangezien het hier ging om een incident in de vrije training, zijn de stewards wat minder streng. Ze stellen wel dat Hamilton onnodig in de weg heeft gereden, en daarom hebben ze besloten slechts een waarschuwing uit te delen aan de zevenvoudig wereldkampioen.

Voor Hamilton was het een tegenvallende vrije training, want hij kwam niet veel verder dan de tiende tijd.