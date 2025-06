Carlos Sainz senior wil niet langer FIA-president worden

Carlos Sainz senior heeft besloten om zijn plannen om FIA-president te worden niet doorgezet. De Spanjaard laat in een open brief weten dat hij het eind dit jaar niet gaat opnemen tegen zittend president Mohammed Ben Sulayem.

Sainz senior maakte eerder dit jaar bekend dat hij serieus overwoog om zich aan te melden bij de FIA voor de presidentsverkiezingen. Eind dit jaar zal er bij een speciale vergadering worden gestemd over de toekomst.

Momenteel is Ben Sulayem de president van de autosportfederatie. Hij zwaait sinds eind 2021 met de scepter, en zorgde regelmatig voor controverse.

Chaotische situatie

Zijn uitspraken zetten kwaad bloed bij veel prominenten uit de autosport, en meerdere belangrijke mensen bij de FIA legden hun functie neer. Recent wijzigde hij de regels, waardoor het lastiger wordt voor tegenkandidaten om zich aan te melden.

Sainz senior leek zo'n tegenkandidaat te zijn. Hij uitte publiekelijk zijn interesse, en stelde dat het feit dat zijn zoon in de Formule 1 rijdt, geen hindernis vormt. Nu heeft hij toch besloten zich niet aan te melden.

Statement

Op sociale media deelt hij vandaag een statement waarin hij laat weten dat hij niet gaan meedoen aan de verkiezingen van de FIA.

Hij schrijft dat hij na uitgebreid onderzoek over de functie tot de conclusie is gekomen dat dit niet het juiste moment is om FIA-president te worden. Daarnaast zou dit ook zijn deelname aan de Dakar Rally met Ford in de weg zitten.

Passie niet verdwenen

Sainz senior benadrukt dat zijn passie voor de autosport blijft bestaan, en dat hij nog steeds van mening is dat de FIA belangrijke veranderingen nodig heeft voor de toekomst.

Tot slot bedankt hij iedereen voor de steun die hij in de afgelopen maanden heeft ontvangen voor zijn plannen om FIA-president te worden.

Andere kandidaten

Of Ben Sulayem alsnog een tegenkandidaat gaat krijgen, is niet duidelijk. Eerder werden Alexander Wurz en Susie Wolff genoemd als mogelijke kandidaten, maar ze ontkenden dat ze dit overwogen. Ben Sulayem heeft wel aangegeven dat hij verder wil gaan bij de organisatie.