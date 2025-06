Red Bull-talent Hadjar groot fan van Hamilton: "Hij is de beste coureur ooit"

Isack Hadjar maakt dit jaar veel indruk in zijn debuutseizoen in de Formule 1. Bij Racing Bulls laat het Red Bull-talent mooie dingen zien, en hij kan vechten met zijn grote held. Hij doet er namelijk niet geheimzinnig over dat Lewis Hamilton volgens hem de beste coureur aller tijden is.

Hadjar begon dit seizoen met een pijnlijke crash in de opwarmronde in Australië, maar daarna rechtte hij zijn rug. Hij reed een aantal goede races, en ontving een vrachtlading aan complimenten. Hij wordt zelfs al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Red Bull Racing, waar hij de teamgenoot van Max Verstappen kan worden.

Wie is de beste coureur aller tijden?

Toch heeft hij er nooit een geheim van gemaakt vooral een fan te zijn van Lewis Hamilton. In de podcast Beyond the Grid krijgt hij de vraag op welke manier Hamilton indruk op hem maakt: "Ik vind Ayrton Senna de snelste coureur aller tijden, maar de beste coureur ooit is Lewis Hamilton. Toch is Ayrton zonder twijfel de snelste, zowel in droge, natte als wisselende omstandigheden."

De magie van Senna

Senna was al tien jaar dood toen Hadjar werd geboren, maar de Fransman heeft zeer veel beelden van hem bekeken. Volgens Hadjar was Senna magisch in de kwalificaties, terwijl Hamilton kan toveren op de zondag: "Hij kan helemaal achteraan starten en uiteindelijk toch racen en vechten met George Russell, terwijl hij als achttiende start en George redelijk vooraan begint."

Hadjar ziet Hamiltons trucjes

Hadjar gaat door met zijn lofzang: "Als hij in een groepje reed, had hij altijd een andere aanpak en reed hij andere lijnen om vuile lucht te kunnen vermijden. En als er een DRS-trein is en iedereen zes tienden achter de coureur ervoor zat, dan reed hij drie tienden achter de auto voor hem. Op zondag rijdt hij echt geweldig."

Hadjar staat momenteel op de tiende plaats in het wereldkampioenschap met 21 WK-punten. Zijn grote held Hamilton staat zesde met 79 WK-punten achter zijn naam.