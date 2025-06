'Perez heeft meerdere opties voor F1-comeback in 2026'

Sergio Pérez nam afscheid van de Formule 1 in 2024. De Mexicaan reed vorig jaar nog als teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan vertrok niet vrijwillig, maar zijn contract bij Red Bull Racing werd ontbonden. Inmiddels wordt er weer volop gespeculeerd over een comeback in de koningsklasse en volgens megasponsor Carlos Slim is de kans groot dat Pérez volgend seizoen weer op de grid staat.

Volgens zijn sponsor is het voor Pérez een kwestie van opties wegen en dan de beste kiezen. Sinds 2011 hebben we de Mexicaan op de grid gezien en 2025 is het eerste jaar sindsdien dat hij geen stoeltje heeft. Pérez wil heel graag terugkeren naar de Formule 1.

'Hij heeft verschillende opties'

Volgens de Mexicaanse miljardair en hoofdsponsor van Pérez, Carlos Slim, heeft de voormalig Red Bull-coureur het voor het kiezen. De miljardair is ervan overtuigd dat Pérez volgend seizoen terug is: "Ik weet dat hij verschillende opties voor zich heeft", aldus Slim tegenover Mexicaanse media. "Hij heeft onze steun, en bovendien de steun van de fans."

In de Latijns-Amerikaanse markt geniet Pérez nog altijd van een enorme populariteit. Dat is interessant voor Formule 1-teams. Naar verluidt hebben sponsors als Slim Sergio Pérez de hand boven het hoofd gehouden bij Red Bull Racing.

Rentree

"Hij werkt aan zijn voorbereiding, en hopelijk gaat hij die rentree straks maken", vervolgde Slim. "We zouden allemaal erg verheugd zijn om hem terug te zien op de baan, maar hij moet die beslissing eerst zelf nemen." Als we Slim mogen geloven, komt Pérez 100% terug als hij daar interesse in heeft en is de vraag niet of hij terugkomt, maar bij welk team hij terugkomt.

Alpine en Cadillac zijn kanshebbers als het gaat om de diensten van de Mexicaan. De laatstgenoemde lijkt het meest voor de hand liggend. De Mexicaan kan met zijn ervaring het team helpen om een start te maken in de Formule 1.