Horner onthult waarheid over band met Jos Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal onrustige jaren achter de rug. Teambaas Christian Horner speelde daar een hoofdrol in, en zijn relatie met Jos Verstappen was flink bekoeld. Vandaag de dag lijkt alles weer beter te gaan, en Horner probeert dat uit te leggen.

Horner kwam vorig jaar onder vuur te liggen toen hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd vrijgesproken, maar zijn positie bleef onder druk te staan. Jos Verstappen, de vader van Red Bulls superster Max Verstappen, haalde vorig jaar meerdere keren zeer hard uit naar Horner. Het zorgde voor nog meer onrust binnen het team.

Begin dit jaar maakte Jos Verstappen duidelijk dat de onderlinge relatie weer beter was geworden. De voormalig Formule 1-coureur sprak van wederzijds respect, al is het rondom Horner nooit helemaal rustig geworden. Hij werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, terwijl zijn naam ook werd genoemd bij Ferrari en Alpine.

Hoe is de band met Jos Verstappen?

In een exclusief interview met De Telegraaf wordt Horner gevraagd naar zijn band met Jos Verstappen. Zijn antwoord is duidelijk: "Ik denk dat het altijd belangrijk is om samen weer vooruit te kijken. Jos heeft gelijk. Ik heb enorm veel respect voor wat hij allemaal voor Max heeft betekend."

"En we moeten ook niet vergeten dat we het met zijn allen moeten gaan doen. Dit is één van de meest competitieve merken ter wereld. We slagen er alleen in om McLaren uit te dagen als we samenwerken als team."

Strijd met McLaren

Red Bull staat op dit moment in beide wereldkampioenschappen ver achter op McLaren. In het wereldkampioenschap gaat Oscar Piastri aan de leiding met 198 WK-punten, terwijl Verstappen derde staat met een puntentotaal van 155 WK-punten. McLaren voert het constructeurskampioenschap aan met 374 punten. Red Bull staat slechts vierde met 162 punten.