Zuid-Afrika zet mega stap richting plekje op F1-kalender

Het is geen geheim dat Zuid-Afrika graag een comeback wil maken op de Formule 1-kalender. Die droom is nu een stapje dichterbij gekomen, want het circuit van Kyalami heeft toestemming van de FIA gekregen om noodzakelijke veranderingen door te voeren.

In Zuid-Afrika willen ze er alles aan doen om in de nabije toekomst weer een Grand Prix te organiseren. Meerdere partijen hebben hun interesse kenbaar gemaakt, maar het circuit van Kyalami lijkt de beste papieren in handen te hebben. Het circuit organiseerde in een ver verleden ook de Grand Prix, maar ze beschikken niet over de juiste licenties.

Grade 1-licentie

Kyalami is momenteel namelijk een zogenaamd FIA Grade 2-circuit, terwijl er een Grade 1-licentie nodig is om een Formule 1-evenement te organiseren. De mensen achter het circuit willen snel stappen zetten, en ze hebben bij de FIA een plan ingediend om een update door te voeren aan het circuit. Hierdoor zouden ze wel kunnen voldoen aan de eisen voor een Grade 1-licentie.

FIA keurt plannen goed

Het circuit van Kyalami laat vandaag weten dat de FIA deze plannen heeft goedgekeurd. Als de updates zijn voltooid, dan zijn ze het enige circuit op het Afrikaanse continent met een Grade 1-licentie. Het gaat niet om aanpassingen aan de lay-out, maar om updates aan de veiligheidsaspecten. Hierbij moet worden gedacht aan uitloopstroken, baanafzettingen, kerbstones en de waterafvoer.

Kyalami heeft voor deze plannen de hulp ingeroepen van een gespecialiseerd bureau. Het Britse Apex Circuit Design heeft de plannen gemaakt, dit bedrijf was eerder verantwoordelijk voor het circuit van Miami.

Interesse vanuit Afrika

Zuid-Afrika heeft een groot voordeel op de andere Afrikaanse partijen die een Grand Prix willen organiseren. Zo wil ook Rwanda graag de Formule 1 binnenhalen, maar hier is nog geen circuit. Verder gingen er recent ook verhalen rond over een mogelijke Grand Prix in Marokko.